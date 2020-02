Motociclismo: Ice Trophy; A Pragelato dominano Marco Belli e Alain Dayné

Sulla pista di Pragelato, al termine di prove combattute sin alla bandiera a scacchi nella Under Marco Belli si è imposto con due successi nel secondo e terzo turno di gara, precedendo Gilberto Enrietta, che aveva vinto il primo turno di gara e poi aveva collezionato deu secondi posti.

Terzo posto per Melwin Negrillo, quarto per Kyrian Hartman e quinto per Edorado Finotti. In Campionato Belli, vincitore anche della prima prova, è al comando davanti a Enrietta e a Finotti. Hartaman è quarto mentre al quinto posto c’è Andrea Pavan.Tra gli Over Dayné si è imposto primeggiando in tutte e tre i turni di gara. Al secondo posto si classifica Jean Paul Cheillon, terzo nel primo e secondo turno e secondo nel terzo.

Terzo classificato è Marco Duclos, quarto nel primo turno, secondo nel secondo e quinto nel terzo. Andrea Cheillon, secondo nel primo turno, quinto nel secondo e terzo nel terzo, è quarto davanti a Davide Brunet. In campionato Dayne è primo con due vittorie, davanti ad Andrea Cheillon ed a Jean Paul Cheillon. Quarto posto per Duclos e quinto per Marco Catella.