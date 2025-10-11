 / CICLISMO

CICLISMO | 11 ottobre 2025, 17:39

Ciclismo: Gaia Tormena vince l’ultima tappa della Coppa del Mondo a Barcellona

A chiudere l’edizione 2025 della Coppa del Mondo di Xc Eliminator è la splendida cornice del Montjuïc, a Barcellona (Spagna), con Gaia Tormena – in maglia di campionessa europea – si prende il lusso di mettere in fila la vintrice della Coppa, la tedesca Marion Fromberg, e la campionessa mondiale, l’ucraina Mariia Sukhopalova

La finale è per sette ottavi del primo giro tattica all’esasperazione; poi, nell’ultima curva della prima tornata, Gaia Tormena (Cse) sorprende tutte, passa all’interno e prende una decina di metri di vantaggio. Alle sue spalle, è vano il tentativo di Marion Fromberger di ricucire il divario, così come Mariia Sukhopalova da segni di evidente difficoltà: Gaia Tormena, rialzandosi per godere della vittoria, chiude in prima posizione, in 2’09”56, a precedere, di 78/100 e 1”69 rispettivamente Fromberger e Sukhopalova, con quarta, a 2”67, l’olandese Didi de Vries.

La qualifica contro il cronometro vede Gaia Tormena concludere al quarto posto, in 1’00”037, 1”451 più lenta della ceca Adèla Pernickà (58”586) che precede la tedesca Marion Fromberger (59”266) e l’olandese Didi de Vries (59”817). In semifinale, partenza ‘ a razzo’ della valdostana che, dopo aver messo qualche metro di distanza dalle avversarie, si rialza, e gioca di tattica. È Adéla Pernickà a prendere la testa, seguita dalla campionessa del mondo, l’ucraina Mariia Sukhopalova, mentre e fuori dai giochi l’latra ucraina, Maria Sherstiuk. Nella parte tecnica, Gaia Tormena è di un altro pianeta e, a metà del secondo giro, mette le sue ruote davanti a tutte, taglia per prima il traguardo, seguita da Mariia Sukhopalova e, poco più indietro Adéla Pernicka.

red

