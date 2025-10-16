Gran finale CNV a Pomposa: David Tomas chiude in crescita, Andrea Cheillon incoronato campione di maturità!

L'ultima tappa del Campionato Nazionale Velocità (CNV) al Circuito di Pomposa ha segnato la conclusione della stagione per i piloti valdostani, David Tomas e Andrea Cheillon. Il weekend ha visto la consacrazione di Cheillon, che ha gestito con maestria il suo vantaggio, chiudendo l'anno con un podio nella classifica generale.

Andrea Cheillon: La maturità di un Campione si chiama Terzo Posto

Nella categoria 190 Sport, il pilota di Gressan Andrea Cheillon ha dato prova di una maturità sportiva di altissimo livello. Forte del suo vantaggio in classifica generale, il suo obiettivo a Pomposa era chiaro: consolidare il terzo posto assoluto senza prendersi rischi inutili.

Cheillon ha condotto una gara d'intelligenza tattica, dosando la velocità e privilegiando la costanza. Una strategia che lo ha visto gestire con sangue freddo la pressione degli avversari diretti.

La lotta serrata con i mostri sacri del Campionato, come Luigi Elia, Matteo Coveri e Uros Petric, non ha scalfito la sua concentrazione. Anzi, la loro presenza ha solo esaltato la sua esperienza:

Andrea Cheillon è stato l'emblema della solidità in questa stagione. Dopo un weekend dove ha raccolto punti preziosi senza mai spingersi oltre il limite, il suo terzo posto finale in classifica generale è la prova tangibile di una crescita esponenziale. Non è solo la vittoria conquistata a Ottobiano a far rumore, ma la sua capacità di leggere la gara, di attaccare quando necessario e di difendere il vantaggio con saggezza quando il rischio non paga. Cheillon non è stato solo veloce; è stato intelligente. La sua stagione è una lezione di tenacia e strategia, che lo colloca di diritto tra i protagonisti assoluti del CNV. Grazie a questa prestazione di assoluta solidità, Andrea Cheillon chiude il CNV sul podio, conquistando un meritatissimo terzo posto assoluto in una delle categorie più combattute del Campionato.



David Tomas: La crescita premia con l'ottavo posto di giornata

Nella categoria 160 Leggeri, il giovanissimo David Tomas ha dimostrato fin da subito un'ottima velocità, registrando tempi a soli 8 decimi dal gruppo di testa già durante le prove libere del venerdì. Ciò che più conta è il costante miglioramento dei tempi registrato dal pilota nel corso della stagione. La sua progressione in sella alla Bucci lo proietta verso un futuro promettente, mostrando come il duro lavoro ripaghi sempre.



Ringraziamenti e bilancio

Con la chiusura del CNV, David Tomas desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa stagione, nonostante le difficoltà incontrate:

Agli sponsor, per il fondamentale supporto economico e logistico.

Alla Pista La Quercia 58, punto di riferimento per la preparazione atletica e tecnica.

Ad AlemotoCorse, per il supporto tecnico in pista.

A Lovato’s Bike, per la preparazione e l'affidabilità del motore.

"Siamo cresciuti tanto quest'anno, superando anche momenti difficili. I risultati di Pomposa sono una degna conclusione di stagione e un ottimo punto di partenza per il futuro," ha commentato il team.