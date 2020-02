Sci: Brignone ancora sugli scudi, è terza nella prova della discesa a Garmisch dietro Suter e Rebensburg

L'elvetica Corinne Suter è la più veloce nell'unica prova cronometrata della discesa femminile di Garmisch, con il tempo finale di 1'44"57. Al secondo posto si piazza la padrona di casa Viktoria Rebensburg, tornata a mostrarsi nelle parti alte della classifica nella velocità, a soli 19 centesimi dalla leader. Terza è Federica Brignone, apparsa da subito competitiva sulla pista tedesca.

Brignone accusa solo 34 centesimi da Suter e si candida ad essere una delle protagoniste della gara di sabato (start alle 11.30). Bene anche Ilka Stuhec, che è parsa più veloce che nelle ultime uscite, e ha fermato il crono con 54 centesimi di ritardo da Suter. Dopo Ester Ledecka , quinta con 82 centesimi di ritardo, i distacchi si fanno cospicui, per cui Nina Ortlieb, è sesta e accusa già 1"18 di ritardo.

Più indietro le altre azzurre al via, con Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni appena fuori dalla top 15, Laura Pirovano, Sofia Goggia e Marta Bassino nella top 30. Più attardata Nicol Delago, non a suo agio sui curvoni della pista tedesca.

Il meteo è dato in miglioramento per il week-end e non dovrebbero esserci problemi per la disputa delle gare.



Ordine d'arrivo prova cronometrata DH femminile Garmisch (GER):

1. Corinne Suter SUI 1'44"57

2. Viktoria Rebesburg GER +0"19

3. Federica Brignone ITA +0"34

4. Ilka Stuhec SLO +0"54

5. Ester Ledecka CZE +0"82

6. Nina Ortlieb AUT +1"18

7. Lara Gut-Behrami SUI +1"25

8. Romane Miradoli FRA +1"66

9. Elisabeth Reisinger AUT +1"67

10. Tamara Tippler AUT +1"69



19. Francesca Marsaglia ITA +2"29

20. Elena Curtoni ITA +2"30

28. Laura Pirovano ITA +3"09

30. Sofia Goggia ITA +3"21

30. Marta Bassino ITA +3"21

41. Nicol Delago ITA +3"66

46. Nadia Delago ITA +4"47

53. Verena Gasslitter ITA +6"27