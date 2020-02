Atletica cross: A Borgaretto assegnati i titoli valdostani

In campo femminile, una sola presenza per le valdostane, con Elsa Terrazzino (Monterosa) che ha fatto proprio il titolo SF40. 4 chilometri riservati dalla categoria Master 60, con vittoria per Gildo Vullen (S.Orso) proprio tra gli SM60.

Alessandro Benati

Titolo regionale SM70 ad Aldo Gamba (Atl Monterosa) e tra gli SM75 a Egidio Marquis (Atl Monterosa). 6 chilometri per la fascia 35 - 55 anni, dove Matteo Savin (Pont St Martin) ha fatto proprio il titolo SM35, Alessandro Benati (Cogne) si è imposto tra gli SM40, Gabriele Beltrami (Pont St Martin) ha vinto tra gli SM45, Renzo Pellerey (Monterosa) per gli SM50 e Massimo Henry (S.Orso) tra gli SM55.