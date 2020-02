Calcio: ECC/A; La pioggia bagna le punte dell'Aygreville che perde testa classifica

Oggi sotto una pioggerellina a Gressan si è giocato Aygreville - La Pianese che con un goal di mano porta a casa un pareggio dopo che gli ospiti hanno sbagliato un rigore, regalo per Saint'Ours dell'arbitro. E così L'Aygre con 35 punti perde la testa della classifica è stata sorpassata dal Phae e dal Borgovercelli che sono prime a 36.

Buon primo tempo dei ragazzi di patron Zoppo che non pungono ma recriminano due rigori a favore ed un espulsione per una manata sul viso a Brunod lanciato a rete ma per la giacchetta di Rimini solo giallo.

Nel proseguo due grandi parate di Alessandro Pomat su tiri avversari. Da segnalare al 38' il 9 della Pianese si porta il pallone in avanti con una mano e segna tutti aspettavano il fischio che c'è stato ma per convalidare e finisce il primo tempo tra le polemiche contro l'arbitro.

Inizia il secondo tempo e l'Aygre attacca a tutto campo ma per l'imprecisione dei suoi ed un po' di sfortuna tiro da 25 metri di Damiano Furfori lambisce il palo; al 40' bella discesa sulla destra di Daniel Marchesano cross pennellato sulla testa di Manuel Brunod e gol l'Aygre vuole i tre punti colpo di testa di Jacopo Gentili sembrava gol ma sorvola la traversa si continua ad attaccare ma nulla di fatto. E domenica trasferta a Borgaro.