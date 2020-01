Calcio: Ecc/A; al PDAHE arriva Ramiro Gonzalez

Sarà tesserato entro mercoledì 29 gennaio e sarà in campo quasi certamente domenica 2 febbraio con i colori orangerossoblù, il 30enne centrocampista argentino Ramiro Gonzalez. Il presidente del PDHAE, Jean Pierre Calliera, ha infatti raggiunto in pochi giorni l'accordo con il giocatore e potrà così rinforzare il settore considerato sino ad oggi più deficitario per la formazione di bassa Valle.

Gonzalez ha giocato in serie B in Argentina, mentre in Italia ha militato in serie D nella Cittanovese, nell'Altamura e nel Corigliano e in Eccellenza con la maglia friulana del Brian Lignano. Il PDHAE guidato da mister Roberto Cretaz è oggi terzo in classifica a tre soli punti di distanza dalla capolista Aygreville; domenica 26 gennaio gli orange ospiteranno il Fulgor Ronco Valdengo, cenerentola del girone.