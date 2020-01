Dodici gare nel nuovo calendario Tour Trail e Défi Vertical FinishTour: il 17 ottobre un’unica grande festa a La Salle

Sono 12 gli appuntamenti di vertical e di trail che animeranno la prossima stagione outdoor. È servita qualche settimana in più del previsto per stilare i nuovi calendari del Tour Trail Valle d’Aosta e del Défi Vertical che si presentano profondamente rinnovati. E con un’inversione di tendenza rispetto al passato: più vertical e meno trail, con chilometraggi in generale ridotti per quest’ultima tipologia di gare.