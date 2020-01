Sci Alpino: a Prato Nevoso oro per Bertagnolli e Ravelli in Coppa del Mondo

Giornata inaugurale della tappa di Coppa del Mondo a Prato Nevoso e prima, grande soddisfazione per gli azzurri impegnati sulle nevi piemontesi.

Giacomo Bertagnolli e la guida Andrea Ravelli aprono subito con una straordinaria vittoria nella gara di slalom, categoria visually impaired . 1'33''23 il tempo fatto registrare dalla coppia azzurra che, dopo aver chiuso la prima manche in testa con il tempo di 47''34, migliora nella seconda parte di gara con uno straordinario 45''89 che vale il primato.

Quinto posto nella categoria standing per Matteo Bendotti. L'azzurro chiude le due manches in 1'45''26, a poco più di un secondo dalla terza piazza conquistata dal russo Alexander Alyabyev (1'43''60); gara di standing che ha visto primeggiare il finlandese Santeri Kiiveri (1'39''51), bravo a difendere la leadership acquisita a metà gara. Sul podio anche l’austriaco Nico Pajantschitsch, secondo a +4″08. Purtroppo squalificato l'altro azzurro in gara, l'esordiente David Unterhofer.