22° MEMORIAL GIORGIO MININI TENNIS: Si entra nella fase delle finali

Conclusa la sezione 2 del tabellone femminile del Memorial Giorgio Minini – Open nazionale di Chatillon – Valle d’Aosta di tennis, si entra nella fase calda del torneo, assolutamente il più importante degli appuntamenti tennistici proposti sul territorio regionale.

Accedono all’open rosa Letizia Beraudo (3.2) dello Sporting Torino che 6/3, 6/1 ha avuto la meglio sulla TS1 del tabellone di terza categoria Lucrezia Piana (3.1) dello Sporting Milano e Alessia Manca (3.1) del CT Decimomannu che con i parziali di 6/2, 6/0 ha sconfitto la valdostana del CT St-Christophe Claudia Soro.

Nel torneo maschile, giunto alla sezione 3, tra quelli le partite della domenica, l’unica sorpresa è giunta dal portacolori del TC Aosta Noah Quendoz (3.1) che è riuscito a superare 6/3 6/0 Stefano Parola (2.8).

Per il resto, i giocatori con la categoria migliore hanno superato regolarmente il turno. Alberto Cazzato (2.8) del TC Aosta ha superato l’altro valdostano, del TC Chatillon St-Vincent (3.1) 6/3, 7/6. Marco Franzini (2.7) dello Sporting Milano ha vinto 6/4, 6/3 su Alberto Carminati (2.7) del Tennis Bellusco.

Ludwig Berruquier (2.7) del circolo organizzatore non ha faticato ad imporsi su Luca Gasperotto che non si è presentato sul campo di gioco. Alessandro Laniece (2.8) del TC Aosta ha vinto la sfida 6/2, 7/5 con il compagno di squadra Henri Martinet (3.2). Facile 6/1, 6/1 per Alessandro Casotto (2.8) del TC Settimo contro il portacolori del TC Aosta Enrico Zeverini ed infine ha superato il turno Ludovico Riconda (2.7) del CT St-Christophe che 7/5, 6/3 ha piegato l’avversario di giornata, Manuel Galli (2.8) del CT Ceriano.

Ben quindici sono gli incontri in programma lunedì 16 dicembre.

Per il torneo femminile sono quattro le sfide in programma. A fine mattinata saranno in campo Miriana Marelli (2.8) del Cus Genova e Alessia Manca (3.1) del CT Decimomannu. Nel pomeriggio Beatrice Bindolini (2.7) dello Sporting Milano gioca contro Alessia Camerano (2.7) dello Sporting Torino; Rachele Rimondini (2.7) dello Sporting Milano affronta Eliza Vasilica (2.7) del Sisport Torino.

Alle 17,30 esordisce anche l’unica valdostana presente nell’open, la 15enne Alice Paonessa del TC Aosta affrontando Letizia Beraudo (3.2) dello Sporting Torino.

Alle ore 10 prende il via la giornata di incontri di lunedì 16 dicembre.

I primi a scendere in campo sono Leonardo Nava (2.5) del Tennis Bellusco e Alessandro Casotto (2.8) del TC Settimo.

Alle 13,30 Gabriele Mattia (2.5) del TC Settimo affronta Marco Franzini (2.7) dello Sporting Milano;

alle 14 protagonista il primo dei valdostani, Ludwig Berruquier (2.7) TC Chatillon StVincent, a cui è toccato Alessandro Spadola (2.5) del TC Saluzzo.

Il programma prevede anche gli incontri tra Marcelo Solera (2.6) del Verde Lauro Fiorito e Liam Savio (2.6) del TC Rapallo;

Matteo Maggipinto (2.6) del Verde Lauro Fiorito e Davide Recchia (2.6) del Tennis Bellusco; Francesco Scarpa (2.6) del TC Settimo e Emanuele Rotella (2.6) del Verde Lauro Fiorito.

Alle 17,30 è atteso un altro valdostano, Alessandro Laniece (2.8) del TC Aosta che sfiderà Alessandro Biscardini (2.5) del TC Margine Rosso.

Alle 18,30 Noah Quendoz (3.1) del TC Aosta gioca con Giulio Sassi (2.5) del CT Albinea e alle 19 Alberto Cazzato (2.8) anche lui del TC Aosta sarà impegnato contro Antonio Calderara (2.5) dell’Isola Virginia.

In serata Alessio Russo (2.6) del Verde Lauro Fiorito sarà in campo affrontando Andrea Libré (2.6) del Nord Tennis Sport, mentre a chiudere, a partire dalle 20,30, Ludovico Riconda (2.7) del CT St-Christophe sarà impegnato contro Leonardo Chiari (2.5) del CT Albinea.

Risultati incontri domenica 15 dicembre:

Letizia Beraudo (3.2) vince su Lucrezia Piana (3.1) 6/3, 6/1;

Alberto Cazzato (2.8) vince su Alessandro Finelli (3.3) 6/3, 7/6;

Marco Franzini (2.7) vince su Alberto Carminati (2.7) 6/4, 6/3;

Alessia Manca (3.1) vince su Claudia Soro (3.2) 6/2, 6/0;

Noah Quendoz (3.1) vince su Stefano Parola (2.8) 6/3, 6/0;

Ludwig Berruquier (2.7) vince su Luca Gasparotto (2.7) Non disputata;

Alessandro Laniece (2.8) vince su Henri Martinet (3.2) 6/2 7/5;

Alessandro Casotto (2.8) vince su Enrico Zeverini (3.3) 6/1 6/1;

Ludovico Riconda (2.7) vince su Manuel Galli (2.8) 7/5 6/3

Programma incontri lunedì 16 dicembre:

Ore 10:00 Leonardo Nava (2.5) vs Alessandro Casotto (2.8);

Ore 12:30 Miriana Marelli (2.8) vs Alessia Manca (3.1);

Ore 13:30 Gabriele Mattia (2.5) vs Marco Franzini (2.7);

Ore 14:00 Ludwig Berruquier (2.7) vs Alessandro Spadola (2.5);

Marcelo Solera (2.6) vs Liam Savio (2.6);

Ore 15:00 Beatrice Bindolini (2.7) vs Alessia Camerano (2.7);

Ore 15:30 Rachele Rimondini (2.7) vs Eliza Vasilica (2.7), Matteo Maggipinto (2.6) vs Davide Recchia (2.6);

Ore 17:00 Francesco Scarpa (2.6) vs Emanuele Rotella (2.6);

Ore 17:30 Alessandro Biscardini (2.5) vs Alessandro Laniece (2.8);

Ore 17:30 Alice Paonessa (2.7) vs Letizia Beraudo (3.2);

Ore 18:30 Giulio Sassi (2.5) vs Noah Quendoz (3.1);

Ore 19:00 Alberto Cazzato (2.8) vs Antonio Calderara (2.5);

Ore 20:00 Alessio Russo (2.6) vs Andrea Libré (2.6);

Ore 20:30 Leonardo Chiari (2.5) vs Ludovico Riconda (2.7).