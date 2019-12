Festa dell' AtleticaCogne: A Elena Rocca il Premio Antonio Boscariol

"Il premio Antonio Boscariol a Elena Rocca ad Elena ha voluto sottolineare la dedizione con cui la nostra istruttrice si dedica agli esordienti, continuando il percorso anche nel Centro Avviamento allo Sport del CONI di cui la nostra società è una colonna portante". Leo Berard, Presidente dell'Atletica Cogne commenta la Festa societaria aperta con la relazione in stile un po' formale, ma che ha messo in evidenza uno dei tratti più importanti della società: LO SPIRITO DI SQUADRA!

UNA GRANDE STAGIONE per i 250 ISCRITTI di cui ben 175 nati dal 2000 in poi. Ma se il numero di iscritti è circa uguale al 2018, ma i risultati sono in crescita!

Dal 6 gennaio ad oggi 140 gare disputate in Italia ed all'estero, e nelle classifiche di squadra i risultati più importanti:

CLASSIFICA GRAND PRIX GIOVANILE VALLE D'AOSTA: 2° POSTO Tale risultato deriva dalla composizione delle classifiche parziali che vedono la Cogne:

CLASS. GRAND PRIX ESORDIENTI: 3° POSTOCLASS.

GRAND PRIX RAGAZZE: 1° POSTOCLASS.

GRAND PRIX RAGAZZI: 1° POSTOCLASS.

GRAND PRIX CADETTE: 2° POSTOCLASS.

GRAND PRIX CADETTI: 1° POSTO

Dalle categorie allievi in poi, per la COGNE è importante partecipare alle classifiche di SOCIETA’ NAZIONALI...... e le classifiche di SOCIETA’ a livello NAZIONALE nel 2019 rivelano buoni risultati!

"Unica società della regione - dice con orgoglio Berard - la Cogne è entrata rispettivamente alle posizioni 43 e 38 nelle classifiche nazionali Allievi e Juniores di cross ad inizio stagione".

Il Campionato di Società Assoluto su pista Maschile ha visto i nostri ragazzi completare 18 gare nelle diverse specialità, classificandosi 84-esimi con 11.746 punti, entrando tra i club che hanno completato il programma (meno di 150 club sugli oltre 1000 iscritti alla Fidal).

Anche la Femminile Assoluta completa il programma, finendo in 80-esima posizione con 11439 punti.

E Ancora unica società valdostana, la Cogne riesce ad entrare al 36° posto della speciale classifica Under 23 per Società, con risultati di juniores e promesse. Ma è da Allieve ed Allievi che arrivano ulteriori grandi soddisfazioni:

- le ragazze completano (con una certa fatica) le 18 prove raggiungendo l'83-esima posizione;

- i maschi entrano prima tra le 60 migliori compagini d'Italia, poi disputano a Chiuro (So) la finale Nord-Ovest, dove agguantano la NONA posizione che vale la 45-esima posizione nazionale!

La categoria allievi può concorrere anche per delle graduatorie a gruppi di specialità:● Lanci ● Velocità ● Mezzofondo ● Salti ● Ostacoli

Ingresso tra le prime squadre per le Allieve, UNDICESIME nei lanci con 4255 punti, mentre nella velocità sono 57-esime (3422 p.).Tutte le specialità coperte per gli Allievi:● Velocità – 26 i – 5894 p.● Lanci - 30 i – 2810 p.● Mezzofondo – 27 i – 4218● Salti – 28 i – 3451 p.● Ostacoli – 35 i – 815 p.

"Anche nel campo della corsa su strada - Conclude Berard - la Cogne si è distinta, e nel CAMPIONATO REGIONALE SU STRADA AVMAP la nostra è la TERZA SOCIETA’"