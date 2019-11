Ciclismo: Filippo Agostinacchio di nuovo in azzurro a Koksijde in Belgio

Ancora una convocazione in nazionale per Filippo Agostinacchio (Team Bramati), convocato dal commissario tecnico Fausto Scotti per la tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross a Koksijde (Belgio). L’aostano sarà impegnato, domenica 24 novembre, alle 10, nella competizione riservata agli Juniores.