Podismo: Bouamer dopo il sesto posto al Carsolina Cross pensa Europei

Una competizione dopo l'altra, prosegue il cammino dell'atleta della Polisportiva Sant'Orso Omar Bouamer verso gli Europei di corsa campestre. Conquistare la maglia azzurra vuol dire fatica e il 30enne Bouamer ne ha fatta tanta al Carsolina Cross di Sgonico (Trieste), gara in cui si sono cimentati alcuni tra i più forti specialisti italiani di campestre.

E' arrivato nono assoluto e sesto nella categoria Senior in 28'24" e si è confrontato con atleti capaci di tempi nettamente inferiori ai suoi ma in modo convincente e dimostrando grande tenuta fisica. la gara vinta da Nekagenet Crippa (Trieste Atletica), tricolore di mezza maratona.

Partito bene, il portacolori della Sant'Orso ha tenuto il passo dietro ai più forti per oltre metà gara; poi ha ceduto e il tecnico Moreno Gradizzi che lo ha accompagnato in Friuli ha temuto il peggio ma Bouamer nel tratto finale del percorso si è ripreso e ha concluso la gara in ottima posizione.

Per conquistare una delle sei maglie azzurre disponibili per gli Europei di Lisbona l'8 dicembre, dovrà riuscire forse a migliorare ancora le sue prestazioni, ma l'atleta valdostano assicura di essere pronto a farlo.