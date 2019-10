Sci: Coppa del mondo, sabato 26 ottobre si comincia, il bilancio italiano sul ghiacciaio di Soelden

Ancora qualche giorno di attesa e poi partirà ufficialmente la Coppa del mondo 2019/2020 di sci alpino. Come di consueto, sarà Soelden ad ospitare la prima tappa, con due giganti previsti per le giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre. L'Italia si presenterà ai nastri di partenza con 7 uomini e 8 donne: tra quest'ultime è ancora in corso il ballottaggio tra Roberta Midali e Laura Pirovano per aggiudicarsi l'ultimo posto. Il programma prevede un gigante al femminile nella giornata di sabato con la prima manche prevista alle ore 10 e la seconda alle ore 13. Il giorno successivo medesimo programma, ma i protagonisti in pista saranno gli uomini. La pista è stata preparata con buon anticipo dagli organizzatori, grazie alle temperature che hanno favorito l'uso dei cannoni e alla neve dello scorso anno, conservata in capannoni con la tecnica dello snowfarming. La speranza è che il tempo sia favorevole: nelle ultime due edizioni infatti, la domenica non si è gareggiato a causa delle cattive condizioni metereologiche. Le previsioni per la settimana parlano di tempo clemente.



Di seguito il bilancio dei contingenti italiani sul ghiacciaio del Rettenbach, dove l'Italia maschile vanta fra un secondo posto con Manfred Moelgg nel 2012 e un secondo posto con Massimiliano Blardone nel 2004. Tra le donne grande attesa per le prestazioni di Federica Brignone, capace di vincere nel 2015, e di centrare la seconda posizione nella scorsa edizione. Insieme a lei riuscì a salire sul gradino più alto del podio anche Denise Karbon nel 2007 (a cui aggiunse un terzo posto nel 2009), mentre Marta Bassino fu terza nel 2016, Manuela Moelgg terza nel 2017 e 2010, Deborah Compagnoni seconda nel 1996 e terza nel 1998. La due giorni austriaca verrà trasmessa in diretta televisiva su Raisport ed Eurosport, con collegamenti in diretta su RadioRai.



DE ALIPRANDINI LUCA

23-10-2016 - 10°

25-10-2015 - Ritirato nella 1a manche

26-10-2014 - Ritirato nella 2a manche

27-10-2013 - Non qualificato per la 2a manche

28-10-2012 - Non qualificato per la 2a manche

23-10-2011 - Squalificato nella 1a manche



MOELGG MANFRED

23-10-2016 - Ritirato nella 2a manche

25-10-2015 - 23°

27-10-2013 - 25°

28-10-2012 - 2°

23-10-2011 - 17°

25-10-2009 - Ritirato nella 2a manche

26-10-2008 - 17°

28-10-2007 - 6°

23-10-2005 - Squalificato nella 2a manche

24-10-2004 - Ritirato nella 1a manche

26-10-2003 - Non qualificato per la 2a manche



TONETTI RICCARDO

23-10-2016 - Non qualificato per la 2a manche

25-10-2015 - Non qualificato per la 2a manche



MAURBERGER SIMON

23-10-2016 - Non qualificato per la 2a manche

25-10-2015 - Non qualificato per la 2a manche

26-10-2014 - Non qualificato per la 2a manche



PARIS DOMINIK

23-10-2016 - Non qualificato per la 1a manche



BORSOTTI GIOVANNI

25-10-2015 - 13°

26-10-2014 - 18°

27-10-2013 - Non qualificato per la 1a manche

28-10-2012 - Non qualificato per la 1a manche

23-10-2011 - 27°



ZINGERLE HANNES

Esordio



GOGGIA SOFIA

28-10-2017 - Ritirata nella prima manche

22-10-2016 - 5a

24-10-2015 - 16a

26-10-2013 - Non qualificata per la prima manche



BRIGNONE FEDERICA

27-10-2018 - 2a

22-10-2016 - 9a

24-10-2015 - 1a

25-10-2014 - 5a

26-10-2013 - 25a

27-10-2012 - Ritirata nella 2a manche

22-10-2011 - Ritirata nella 2a manche

23-10-2010 - 11a

24-10-2009 - 21a



BASSINO MARTA

27-10-2018 - Ritirata nella 1a manche

28-10-2017 - Ritirata nella 1a manche

22-10-2016 - 3a

24-10-2015 - Ritirata nella 1a manche

25-10-2014 - 21a



MARSAGLIA FRANCESCA

27-10-2018 - Ritirata nella 1a manche

22-10-2016 - 25a

24-10-2015 - Non partita nella 1a manche

25-10-2014 - Ritirata nella 2a manche

22-10-2011 - Non qualificata nella 1a manche

23-10-2010 - Non qualificata nella 1a manche



CURTONI IRENE

27-10-2018 - 22a

28-10-2017 - 14a

22-10-2016 - Non qualificata nella 1a manche

24-10-2015 - 9a

25-10-2014 - 14a

27-10-2012 - 8a

22-10-2011 - 19a

23-10-2010 - Non qualificata nella 1a manche

24-10-2009 - Non qualificata nella 1a manche

25-10-2008 - Ritirata nella 1a manche



PICHLER KAROLINE

27-10-2018 - Ritirata nella 1a manche

24-10-2015 - Ritirata nella 1a manche

25-10-2014 - Non qualificata nella 1a manche



MELESI ROBERTA

Esordio