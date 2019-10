Ginnastica: Doppio impegno per la Gym-Aosta a Candelo

Doppio impegno per la ritmica della Gym-Aosta in questo fine settimana: a Candelo, infatti, 10 giovanissime ginnaste scenderanno in pedana per la 3° prova “Silver Young”, competizione suddivisa su tre fasce di età, con esercizi al corpo libero e alla palla, mentre altre 7 ginnaste, tutte della categoria “allieve”, saranno impegnate nella 2° prova del “Campionato Individuale Gold”, gara che si svolge su tre attrezzi, con classifica assoluta.

In quest’ultima competizione, grande attesa c’è per la prova di Ginevra Pascarella, che nella gara precedente ha aveva conquistato una fantastica vittoria.