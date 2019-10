Kickboxing: Petrosyan nuovo imperatore del Giappone

Un vero tifone ha soffiato nella gabbia di One Championship per tre round in diretta mondiale durante i quali Petrosyan ha annullato qualunque attacco del potente francese. “E’ il coronamento di tanti anni di fatica e sacrificio – ha dichiarato a caldo Giorgio – ho pensato alle parole di mio padre da bambino che mi incitava. Il primo a credere in me. Mi è passata davanti tutta la vita come se fossi in procinto di non dover tornare più. E invece sono tornato dopo dieci anni dalla mia prima vittoria in Giappone e ancora una volta sono il campione!”.

Dieci anni fa al Kokugikan. Era infatti proprio in questo stadio che Giorgio vinceva il K1 nel 2009 e poi nel 2010. E il miracolo Petrosyan si ripete! One Championship continua a essere il sogno proibito per tanti, ma per Giorgio e gli altri ragazzi di Fight1 è una realtà fatta di concretezza a più zeri. Si conferma infatti così essere questa la prima promotion di Kickboxing del pianeta per campioni e soprattutto premi finali perché un milione di dollari on top agli ingaggi non lo aveva messo in palio nessuna organizzazione di Kickboxing o Muay Thai ad oggi.