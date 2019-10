Ciclismo: Bene sul Ghisallo Matteo Cerrato, Balestrini giornata no

Giornata no per Matteo Balestrini (repertorio)

Buona prestazione di Matteo Cerrato, che chiude a ridosso nei migliori, nel comasco-lecchese, nella prova più prestigiosa della stagione, la 5° Olgiate - Ghisallo - 39°Trofeo Giuseppe, Rosanna e Marialuisa Vismara.

A imporsi, dopo 101 km, percorsi in 2h 30’17” alla media di 40,324 km/h, è Andrea Montoli (Canturino 1092), a precedere di 2” Nicola Bordoli (Team Giorgi) e, a 4”, Lorenzo Galimberti (Energy Team). A poco meno di un minuto, il gruppo dei migliori, regolato da Lorenzo Pollicini (Canturino 1902) davanti al russo Ilia Shchegolkov. A ridosso di questo plotoncino, in 35° posizione Matteo Cerrato (Madonna di Campagna – Orange Team).

Matteo Balestrini (Madonna di Campagna – Orange Team) incappa invece nella più classica delle giornate no, trovando a soli cinque chilometri dal traguardo il fine gara.

In corsa anche gli Allievi, nella 9° Albese C/Cassano – Magreglio Madonna del Ghisallo, vinta da Ludovico Crescioli (Empolese), che impiega 1h 44’25” per coprire i 65,500 km del tracciato, alla media di 37,638 km/h. Al via Hervé Bionaz (Cicli Lucchini), che chiude in sessantesima posizione.