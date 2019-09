Ciclismo: Strada, Bortolotti trionfa al memorial Benotto

Ciclisti valdostani protagonisti in Piemonte: sul gradino più alto del podio del decimo Trofeo Papà Benotto disputato nel ciclodromo di Rosta (Torino) è salito Enea Bortolotti dell'Orange Bike Tea. Kermesse su strada riservata alla categoria Giovanissimi, organizzata dalla Ciclistica Rostese. Secondo posto per Mirco Mazzoni (Bike Frigo Life) e terzo a pochi decimi Enes Kurtalija (Ardens Cycling). Una gara di testa per l’orange Bortolotti, in terza posizione per quattro dei sei giri del circuito; alla quinta tornata ha recuperato una posizione e nel giro conclusivo, scatto risolutivo per il successo finale.

Nei G6, piazza d’onore di Kristian Blanc (Xco Project) alle spalle di Simone Stecca (Pedale Chierese), con terzo Daniel Lo Iacono (Young Bikers); 5° Pietro Megetto (Sco Project).

Nei G2, vittoria di Nicolò Casalicchio (Rostese Rodman) su Jacopo Martino (Esperia Piasco) e Alessio Muratore (Pedale Canellese); 11° posto di Aimé Cuaz (Vc Courmayeur MB). Nei G5, Pietro Gerbaudo (Vigor) precede Luca De Mercanti (Young Bikers) e Leonardo Martuscello (Rostese); in 9° posizione Teseo Bortolotti (Orange Bike Team).