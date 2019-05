Podismo: Bene Bertone alla StraLugano e Foudraz al Bracco

Domenica importante, quella di ieri, per la 45enne maratoneta valdostana Catherine Bertone (Atletica Calvesi) che ha migliorato il suo record personale nella mezza maratona, piazzandosi al terzo posto nella StraLugano con un tempo di 1h13’02” ovvero 35 secondi in meno rispetto al suo miglior tempo precedente. La gara è stata vinta dall’etiope Yenenesh Tilahun Dinkesa in 1h09’22”, davanti a Sara Dossena in 1h10’19”.

Bene anche Eleonora Foudraz della Calvesi, che nel Trofeo Bracco ha vinto la gara dei 400m con un tempo di 55'26 e qualificandosi così per i Campionati Europei Under 20 in Svezia dal 18 al 21 luglio prossimi.