Nuovo Palaghiaccio, in Seconda Commissione un nuovo passo verso l’avvio dei lavori (Foto)

Nel pomeriggio di oggi la Seconda Commissione consiliare ha approvato gli aggiornamenti al progetto esecutivo della struttura che sarà realizzata in corso Lancieri di Aosta.

Le modifiche, introdotte durante lo sviluppo della progettazione esecutiva, migliorano l’inserimento architettonico del nuovo impianto e riguardano in particolare i prospetti esterni, l’ingombro complessivo dell’edificio e la sistemazione dell’area che, dopo la demolizione dell’attuale Palaghiaccio, sarà trasformata in un parcheggio a raso.

Restano invariati l’impianto complessivo in planimetria e le dimensioni delle piste dedicate a hockey, pattinaggio artistico e curling.

Il progetto esecutivo ha già ottenuto i pareri favorevoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e del CONI.

La realizzazione del nuovo Palaghiaccio avverrà attraverso un partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria. Il contratto, della durata di vent’anni, comprenderà la progettazione esecutiva, il finanziamento e la costruzione dell’impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione della nuova struttura e la demolizione di quella attuale.

“Con l’approvazione degli aggiornamenti progettuali compiamo un altro passo concreto verso l’avvio dei lavori di un’opera strategica per Aosta - dichiara l’Assessore alle Opere pubbliche, al Patrimonio, alla Cura della Città e del Territorio, Corrado Cometto -. Le modifiche migliorano la qualità degli spazi interni e l’inserimento architettonico dell’edificio, come mostrano anche i nuovi render predisposti dai progettisti. Il nuovo Palaghiaccio sarà una struttura moderna e polifunzionale, capace di rispondere alle esigenze delle discipline del ghiaccio e di diventare un punto di riferimento per lo sport, i giovani e l’intera comunità”.

L’intervento si inserisce nel programma di potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina, che negli ultimi anni ha interessato anche la pista di atletica e numerose altre strutture comunali.

Il nuovo impianto consentirà ad Aosta di ampliare e migliorare l’offerta dedicata agli sport del ghiaccio, attraverso spazi più moderni, funzionali e adeguati alle esigenze delle società sportive e degli utenti.