Sulla scia dell’intesa nazionale, firmato tra UISP regionale Valle d’Aosta e AICE Valle d’Aosta ODV fondamentale accordo per l’inclusione sportiva

Mercoledì 6 maggio si è concretizzata la firma dell’importantissima intesa locale tra UISP regionale Valle d’Aosta e AICE Valle d’Aosta ODV, incentrata sulla somministrazione di medicinali d’emergenza che non necessitino di competenza e discrezionalità sanitaria nel contesto di attività ludico motorie e/o sportive.

Pochi mesi addietro la UISP nazionale ed AICE nazionale avevano siglato il primo storico pari accordo, nel quale è prevista la diffusione a livello locale, cosa che ora le due realtà regionali hanno attuato a beneficio di tutta la comunità valdostana in pieno spirito inclusivo.

Il fondamentale accordo locale prevede che: 1) sia applicabile alle attività ludico-motorie, ricreative e sportive dilettantistiche rivolte a persone - in età evolutiva, adulta o anziana - che, in relazione a una condizione patologica certificata, necessitino al bisogno della somministrazione di un medicinale che non comporti competenza o discrezionalità di tipo sanitario; 2) la responsabilità clinica e prescrittiva rimanga unicamente in capo al medico che abbia redatto la prescrizione sanitaria di riferimento.

Il Protocollo si origina sul bisogno di persone con epilessia ma intende essere strumento inclusivo per pari bisogni determinati da altre condizioni patologiche, ad esempio con riferimento farmaci salvavita quali glucagone, adrenalina, salbutamolo.

La Presidente di UISP regionale Valle d’Aosta, Katia Guidi , si è dichiarata orgogliosa di questa firma e ricorda che con il Protocollo la due sedi regionali firmatarie si sono impegnate a:

- promuovere sensibilizzazione al fine che il Protocollo sia attuato ed esigibile

- promuovere attività inclusive

- affiancare la persona interessata nell'informazione e nell'attivazione della richiesta

- favorire, la formazione dei propri Associati/operatori volta a garantire l'inclusione della persona che necessita, al bisogno, della somministrazione di medicinali di cui si tratta

- in caso di criticità, a promuovere ragionevole accomodamento tra i soggetti coinvolti.