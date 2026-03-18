Acqua S.Bernardo celebra Federico Pellegrino: una bottiglia "Signature" per un mito dello sport

Acqua S.Bernardo rende omaggio alla straordinaria carriera di Federico Pellegrino con una bottiglia celebrativa unica. Per la prima volta, la prestigiosa serie "Signature" rompe la tradizione: non più un tributo a un territorio, ma a un uomo che ha ridefinito i confini dello sci di fondo italiano.

La nuova bottiglia, firmata dal designer Gabriele Gioria, verrà svelata ufficialmente durante l’evento “Gran Finale a Saint-Barthélemy” (27-29 marzo). La scelta della location non è casuale: è proprio su queste piste che Pellegrino ha mosso i suoi primi passi. Il lancio arriva in un momento magico, subito dopo la partecipazione del campione ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, chiusi con due splendide medaglie di squadra.

Durante le tre giornate di gare, sport, divertimento e incontri insieme al campione, proprio sulle piste di Saint-Barthélemy dove Pellegrino ha mosso i primi passi sulla neve, si svelerà infatti la Signature dedicata al campione dello sci di fondo italiano.

Si tratta di una scelta inedita per S.Bernardo come dichiara il direttore generale Antonio Biella.

«Per la prima volta S.Bernardo dedica una bottiglia non a un territorio, ma a un mito dello sport italiano. Federico Pellegrino è un simbolo per tutti coloro che praticano sport di fatica e resistenza. Le sue vittorie e il suo percorso raccontano una storia di determinazione, sacrificio e passione».

Originario della Valle d’Aosta, Pellegrino è diventato nel tempo un punto di riferimento per lo sport italiano e internazionale, distinguendosi non solo per i risultati agonistici ma anche per la sua immagine autentica, positiva e familiare. Negli ultimi due anni il legame con S.Bernardo si è rafforzato ulteriormente: il campione ha portato il marchio dell’azienda sulle piste di tutto il mondo, condividendo i valori che da sempre caratterizzano il brand.

«Pellegrino rappresenta tutta l’Italia e incarna perfettamente i valori che S.Bernardo promuove da anni: sport sano, impegno, resilienza e la gioia di raggiungere i propri obiettivi» conclude Biella.

La bottiglia celebrativa rappresenta quindi un tributo simbolico alla carriera di uno dei più grandi protagonisti dello sci di fondo mondiale, un atleta capace di trasformare la fatica in successo e di portare il nome dell’Italia sui podi internazionali.

L’affinità tra l’azienda e l’atleta si basa su valori condivisi come impegno, passione, sacrificio e rispetto per lo sport. La collaborazione è nata durante un periodo di consolidamento della presenza del brand negli sport invernali e nel tempo si è trasformata in un rapporto autentico e in una sincera amicizia. «La partnership con Acqua S.Bernardo nasce dalla mia forte passione per la montagna e per lo sci di fondo, sport che porta con sé valori puri e autentici» ha affermato Federico Pellegrino. «Nel 2024 ho deciso che il mio ultimo grande obiettivo sportivo sarebbe stato quello di partecipare da protagonista e dare il massimo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Archiviato questo traguardo con due splendide medaglie di Squadra, è giunto il momento di festeggiare tutti assieme e sono felice che Acqua S.Bernardo, anche con questa bella iniziativa, sia presente al Gran Finale».

Il 2026 è un anno particolarmente significativo anche per Acqua S.Bernardo, in cui si celebra il proprio centenario e porterà avanti importanti iniziative di sostenibilità per raccontare un percorso, ormai quasi giunto al termine e che rappresenta per non solo un traguardo simbolico, ma il compimento di un impegno assunto con grande serietà. Raggiungere la riduzione e la compensazione del 100% delle emissioni dirette nell’anno del centenario significa dimostrare che la sostenibilità può essere concreta e misurabile.

La bottiglia celebrativa rappresenta così un tributo simbolico alla carriera di uno dei più grandi protagonisti dello sci di fondo mondiale e al legame tra lo sport di montagna e i valori che da sempre caratterizzano il brand. Una nuova occasione in cui S.Bernardo celebra il territorio valdostano a cui solo pochi mesi fa aveva dedicato una bottiglia a Cogne, firmata dall’artista valdostana Giulia Grappein che ha arricchito la collezione di Signature che omaggiano Milano, Tigullio, Alba, Salento, Agrigento, Lago di Como, Asti e Napoli.

Ora una nuova “Chicco Pellegrino”, una bottiglia celebrativa rappresenta quindi un tributo simbolico alla carriera di uno dei più grandi protagonisti dello sci di fondo mondiale, un atleta capace di trasformare la fatica in successo e di portare il nome dell’Italia sui podi internazionali.