FC Ares e CB Costruzioni sul tetto de La Piazza 2026

Cala il sipario sull'edizione 2026 de La Piazza, la manifestazione sportiva che per tre giorni ha animato l'Oratorio dei Santi Maurizio e Vincenzo di Saint-Vincent trasformandolo in un grande villaggio dello sport. Un fine settimana intenso, caratterizzato da caldo, pubblico e agonismo, che ha visto disputarsi complessivamente 120 partite di calcio a 5, oltre agli appuntamenti con lo Street Basket e il Tennis Open.

A chiudere simbolicamente la manifestazione è stato il successo di FC Ares, che si è aggiudicato la categoria Pro del 7° Memorial Maicol Castelnuovo. La formazione, seconda classificata al termine del girone all'italiana, ha superato in finale 7 Sins per CD Impianti con il punteggio di 1-0, grazie a una prodezza di Cristiano Yon, arrivata a pochi istanti dal triplice fischio.

Una finale equilibratissima, segnata anche dalle prestazioni dei due portieri, Gheorge Gheorghita e Andrea Vallero, protagonisti di numerosi interventi decisivi. Proprio Gheorghita è stato premiato come miglior portiere della categoria Pro, mentre Cristiano Yon ha ricevuto il riconoscimento di miglior giocatore della finale.

Per raggiungere l'ultimo atto, FC Ares aveva travolto BMP e Carrefour con un netto 6-0, mentre 7 Sins per CD Impianti aveva superato Alpine Home per 2-1.

Nella categoria Pro sono stati inoltre assegnati i seguenti premi individuali:

Miglior giocatore: Alessio Medaglia (7 Sins per CD Impianti);

(7 Sins per CD Impianti); Miglior giovane: Alessandro Merlo (MG Arredamenti);

(MG Arredamenti); Uomo ASD Valdostana: Joseph Albace (Pizzeria La Bufala).

Tra gli Amatori è invece CB Costruzioni a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione. La finale contro La Capanna si è conclusa sul 3-2 al termine di una gara dai due volti.

CB Costruzioni ha preso il largo grazie alle reti di Davide Collura, Davide Borin e Anouar Ghazza, salvo poi subire il ritorno degli avversari con i gol di Philippe Ronc e Gioele Bonasera. A fare la differenza è stata la maggiore concretezza della squadra vincitrice, capace di resistere all'assalto finale de La Capanna.

Davide Collura è stato nominato miglior giocatore della finale, mentre Anouar Ghazza ha conquistato il premio di miglior giocatore dell'intera categoria Amatori.

Le semifinali avevano visto CB Costruzioni superare La Cage aux Folles per 2-1, mentre La Capanna aveva eliminato Rouge et Sigma con il punteggio di 2-0.

Tra gli Amatori sono stati inoltre premiati:

Miglior portiere: Sebastien Machet (La Capanna);

(La Capanna); Miglior giovane: Carlo Lenta (La Capanna);

(La Capanna); Uomo ASD Valdostana: Claudio Collura (CB Costruzioni).

A La Capanna è andato anche il riconoscimento Fair Play per il comportamento tenuto durante tutta la manifestazione, mentre il premio di squadra simpatia è stato assegnato a E.T. Sporting.

La domenica mattina è stata inoltre dedicata ai più piccoli con il 4° Trofeo Giovanile Riviera delle Alpi, che ha visto in campo le formazioni annata 2018 di Aygreville Rosso, Aygreville Nero, Charvensod, École de Football Saint-Christophe, River Plaine e Saint-Vincent Châtillon, impegnate in una giornata all'insegna del divertimento senza classifiche finali.

Già nella giornata di sabato era arrivato il verdetto dello Street Basket, tappa nazionale del circuito 3 contro 3. A imporsi sono stati gli Hammers, vittoriosi su I Sudditi del Barone per 16-14. Il premio di miglior giocatore è stato assegnato a Luca Deramo, mentre Clemy Chevrier, dei Pazzi per la Fiba, è stato riconosciuto come miglior giovane del torneo.

Nel Tennis Open, disputato sui campi del Tennis Club Châtillon-Saint-Vincent, il successo finale è andato a Simone Pramotton, che in finale ha sconfitto Samuele Mavilia per 6-2. In semifinale Pramotton aveva avuto la meglio su Alessandro Bertozzi per 6-1, mentre Mavilia aveva eliminato Luca Igino Magro con il punteggio di 6-2.

Al termine del fine settimana è arrivata la soddisfazione delle istituzioni e degli organizzatori.

Il sindaco di Saint-Vincent, Francesco Favre, ha sottolineato il valore dell'iniziativa: «Osservare il territorio animarsi in questi giorni è un vero piacere e auspichiamo che si continui così il prossimo anno. Il merito è dell'organizzazione e di chi lavora intensamente per questa manifestazione».

Soddisfatto anche don Lorenzo, che ha evidenziato il ruolo dell'Oratorio: «Lo spazio dell'Oratorio sembra fatto apposta e siamo contenti di poterlo mettere a disposizione. Vediamo le ricadute anche nel corso dell'anno con l'avvicinamento delle nuove generazioni alle varie attività».

A tracciare il bilancio finale è stato infine Walter Pizzurro, presidente dell'ASD Valdostana: «Il merito della riuscita di una manifestazione complessa e articolata è di tutti coloro che si impegnano, che dedicano del tempo, che ci credono e che mettono a disposizione con passione le proprie energie. È questo a spingerci a pensare al futuro con ulteriori idee, miglioramenti e sviluppi».