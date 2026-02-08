In 350 sotto il cielo stellato di Saint-Barthélemy

Sono stati 350 i partecipanti alla tredicesima edizione di Ciaspognam, la ciaspolata nel segno delle stelle e dell’enogastronomia che si è svolta sabato 7 febbraio lungo le piste del centro di sci nordico di Saint-Barthélemy.

In una serata resa ancora più suggestiva da un cielo limpido e stellato, Ciaspognam ha offerto ai presenti un’esperienza unica: quattro chilometri di ciaspolata immersi nella natura, illuminati dalle fiaccole e scanditi da quattro postazioni ristoro e dalla musica della tradizione valdostana.

La cena itinerante è iniziata all’Alpe Praz de l’Arp con pere al Bleu d’Aoste, torta salata con verdure e prosciutto e polpette di zucchine. Successivamente le tappe all’Alpe Barbonce e all’Alpe Praz Verney, dove sono stati serviti piatti di zuppa di farro e lenticchie con crostini e fontina, seguiti da polenta e spezzatino di manzo. Per finire, strudel di mele, uvetta, noci e marmellata.

Fondamentale il contributo dell’Osteria del Passet e della Locanda La Barma, che hanno curato le preparazioni gastronomiche, regalando ai partecipanti una vera e propria esperienza in quota.

Ciaspognam si conferma così un appuntamento atteso e apprezzato, capace di valorizzare il territorio di Saint-Barthélemy. Nei prossimi giorni tutta la località si concentrerà sull’organizzazione del Gran Finale di Federico Pellegrino, in programma tra il 27 e il 29 marzo. Il campione di Nus chiuderà sulle piste di casa la sua straordinaria carriera. Ora, però, lo sguardo è rivolto alle gare dei Giochi Olimpici.