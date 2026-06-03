La Valle d'Aosta diventa una palestra a cielo aperto per la Giornata Nazionale dello Sport 2026

Sarà una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della partecipazione quella in programma domenica 7 giugno in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2026, iniziativa promossa dal CONI su tutto il territorio nazionale e istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la Direttiva del 27 novembre 2003.

In Valle d’Aosta la manifestazione sarà coordinata dal Comitato Regionale CONI Valle d’Aosta, presieduto da Jean Dondeynaz, con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Presidenza della Regione, Assessorato al Turismo, Sport e Commercio e Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali – la collaborazione del Comune di Aosta e il patrocinio dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Saranno due i poli principali dell’evento, che offriranno gratuitamente al pubblico l’opportunità di avvicinarsi a numerose discipline sportive e di conoscere da vicino le realtà associative del territorio.

Dalle ore 10 alle ore 16 il Golf Club di Brissogne-Aosta ospiterà attività dedicate alla canoa e al golf. In un suggestivo contesto immerso nel verde, i partecipanti potranno provare l’esperienza della pagaiata in sicurezza, apprendere le basi del gioco del golf e accedere gratuitamente alla piscina adiacente, dove saranno proposte attività acquatiche.

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dal Palaindoor e dal Campo Tesolin di Aosta, dove dalle ore 10 alle ore 18 saranno presenti oltre venti discipline sportive con dimostrazioni, percorsi promozionali e attività rivolte a tutte le fasce d’età. Bambini, giovani e adulti potranno cimentarsi in arrampicata, atletica leggera, ciclismo, ginnastica artistica e ritmica, calcio, basket, tennis, tennistavolo, boxe, scherma, equitazione, yoga, triathlon, tiro con l’arco, rafting, floorball, OCR (Obstacle Course Racing), sport tradizionali e molte altre discipline.

Tra le presenze più attese figura anche il Centro Sportivo Esercito di Courmayeur, che rinnova la propria collaborazione con il CONI Valle d’Aosta, confermando il sostegno a un’iniziativa che promuove i valori dello sport e della partecipazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, sono previsti i saluti istituzionali accompagnati da esibizioni sportive e dimostrazioni a cura delle associazioni e società presenti.

La manifestazione rappresenterà inoltre l’occasione per presentare alla cittadinanza la nuova gestione del Palaindoor, avviata in collaborazione con l’A.T.S. “Palaindoor”, illustrandone attività, progetti e prospettive future di una struttura che continua a rappresentare un punto di riferimento per lo sport valdostano.

La Giornata Nazionale dello Sport si conferma così un appuntamento di grande valore sociale e sportivo, capace di unire promozione dell’attività fisica, inclusione e valorizzazione del territorio, offrendo a cittadini e famiglie l’opportunità di vivere lo sport in modo diretto, gratuito e partecipato.