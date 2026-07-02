Trofeo Dunlop-Educational Tennis Parkinson: con due avversari invisibili, il caldo e il Parkinson

Da sin: Luca Delfino,Giuseppe Sparta e Carlo Tarsia, il coach Gianni Zullo, il Sindaco di Buttigliera Alfredo Cimarella e l'Assessore Daniele Chiriotti

Venerdì 26 e sabato 27 giugno sono state le giornate più calde della storia delle sei edizioni della 24 ore di tennis “Racchettiamo il Parkinson”, Trofeo Dunlop-Educational Tennis Parkinson®.

Alle ore 18 di venerdì è scoccata la campanella che ha dato il via a quello che è l’unico torneo di tennis “pro-Parkinson”, composto da persone affette dalla malattia insieme a giocatori privi di patologia.

Alla presenza del sindaco di Buttigliera Alta (TO), Alfredo Cimarella, e dell’assessore Daniele Chiriotti, i tennisti affetti da Parkinson — Beppe, Enrica, Cristina, Maurizio, Raffaele, Francesco, Pasquale e Michele — hanno anticipato gli incontri tra dritti e rovesci, mettendo in evidenza le loro capacità tennistiche (nonostante il Parkinson che li accompagna da diversi anni), acquisite durante l’allenamento del programma di tennis adattato ETP Educational Tennis Parkinson® (www.tennisparkinson.com), ideato da Gianni Zullo, organizzatore dell’evento e vicepresidente dell’associazione Sportherapy Academy ASD APS, la quale ha il compito dell’attuazione del protocollo ETP e della sua replica sul territorio nazionale.

I Capitani delle due squadre Roberto Stopazzola a sinistra e Francesco Condemi a destra sollevano la coppa, con il

coach Gianni Zullo al centro

Sette campi da tennis sono stati messi a disposizione dei giocatori presso l’impianto sportivo comunale di Avigliana (TO). Suddivisi in due grandi squadre (Autoingros e Finder-Azimut), ben livellate tra giocatori amatoriali, di livello intermedio e avanzato, i partecipanti si sono affrontati per tutta la durata della manifestazione.

Il richiamo del tennis è stato più forte del caldo per molti giocatori, che hanno dato la disponibilità a disputare oltre 1500 game giocati in ben 106 incontri.

Anche in questa edizione il campione italiano di tennis in carrozzina Luca Paiardi si è offerto di presenziare, giocando con alcuni dei partecipanti parkinsoniani e non.

Al termine degli incontri, allo scoccare delle 18 di sabato pomeriggio, un incredibile pareggio tra le due squadre ha determinato il sollevamento del trofeo all’unisono tra tutti i contendenti.

La premiazione ha donato a tutti i partecipanti un’ampia varietà di premi messi in palio a sorteggio dai numerosi sostenitori: da apparecchiature per relax e massaggi ad articoli sportivi da tennis, nonché due biglietti in tribuna VIP per gli Internazionali BNL di Roma 2027.