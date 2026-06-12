Tennis: La Valle d'Aosta chiude al 17° posto nella Coppa delle Regioni Belardinelli

Si è conclusa oggi al Centro Tecnico Federale di Castel di Sangro, in Abruzzo, l'avventura della Rappresentativa regionale della Federtennis Valle d'Aosta impegnata nella Coppa delle Regioni "Mario Belardinelli", una delle più importanti manifestazioni nazionali dedicate al tennis giovanile.

La selezione rossonera ha chiuso la competizione al 17° posto assoluto, un piazzamento che va oltre il semplice risultato numerico e testimonia i continui progressi compiuti negli ultimi anni dal movimento tennistico valdostano, sempre più competitivo anche nel confronto con le realtà regionali più strutturate.

Inserita nel difficile girone "Sinner", la Valle d'Aosta ha affrontato avversari di altissimo livello, lottando in ogni incontro. I giovani valdostani hanno ceduto di misura al Trentino per 8-6, sono stati sconfitti dal Veneto per 9-5, da Bolzano per 8-6 e dall'Emilia-Romagna per 10-4, dimostrando comunque determinazione e spirito di squadra.

La manifestazione si è chiusa con una nota positiva: nell'ultima giornata, interamente dedicata agli incontri di doppio, la formazione valdostana ha conquistato una bella vittoria contro la Basilicata, salutando così il torneo con un successo che premia l'impegno profuso durante tutta la settimana.

Per l'appuntamento abruzzese i tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Viérin avevano convocato Alexander Gillio, Leonardo Finelli, Viola Minniti, Gabriel Dufour Ribera, Nicolò Robba, Alessio Pettenon, Enea Gagliano, Giulia Borsato e Margot Aiello, protagonisti di un'esperienza di grande valore tecnico e formativo che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del tennis valdostano.

La partecipazione alla Coppa delle Regioni "Mario Belardinelli" conferma infatti il buon lavoro svolto dai circoli e dai tecnici della regione nella valorizzazione dei giovani talenti, chiamati ogni anno a confrontarsi con i migliori coetanei d'Italia in una competizione che rappresenta una tappa fondamentale del percorso di formazione sportiva.