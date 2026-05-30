Ginnastica: Elodie Margot Godioz brilla agli Europei Juniores di Varna

VARNA (Bulgaria) – Continua a scrivere pagine importanti della ginnastica ritmica valdostana Elodie Margot Godioz, protagonista di una brillante prestazione ai Campionati Europei Juniores disputati a Varna, in Bulgaria, dove ha rappresentato l'Italia con la maglia della Nazionale azzurra.

La giovane atleta, convocata nella rappresentativa juniores italiana, è scesa in pedana nell'esercizio alla palla, riuscendo a conquistare l'accesso alla finale continentale. Nell'atto conclusivo della competizione, Elodie ha ottenuto l'ottimo punteggio di 23.000, classificandosi al 12° posto assoluto in Europa. Un risultato di grande prestigio, considerato l'elevatissimo livello della manifestazione che ha visto confrontarsi le migliori ginnaste del continente.

Tesserata per la Ritmica Piemonte, dove si allena sotto la guida delle tecniche Manuela Bertolone, Martina Renzi e Ludmilla Volkova, Godioz conferma una crescita costante che l'ha portata a raggiungere traguardi mai ottenuti prima da una ginnasta valdostana nelle competizioni individuali di massimo livello internazionale.

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la ginnastica ritmica della Valle d'Aosta. Oltre al risultato ottenuto da Elodie, anche Ginevra Pascarella ha infatti centrato una finale europea nella competizione a squadre, regalando alla regione un duplice evento che può essere definito storico.

La prestazione della valdostana ha inoltre contribuito al brillante risultato complessivo della Nazionale italiana juniores. Le azzurrine hanno chiuso all'ottavo posto nella classifica per nazioni con il punteggio totale di 95.650, tra 38 Paesi partecipanti. Determinante anche il contributo delle compagne di squadra, tra cui spicca il bronzo conquistato al cerchio da Flavia Cassano della Iris Giovinazzo.

Per Elodie Margot Godioz si tratta di un ulteriore passo avanti in un percorso agonistico costruito con impegno, sacrificio e dedizione. Risultati come quello ottenuto a Varna confermano il valore della giovane atleta e rappresentano un motivo d'orgoglio non soltanto per la ginnastica valdostana, ma per tutto lo sport regionale.