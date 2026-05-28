"Un saggio fantastico": la Ginnastica Olimpia Aosta conquista il Palamiozzi

Sabato 30 maggio a partire dalle 16.30 il saggio di fine anno della Ginnastica Olimpia Aosta tornerà a riempire di musica, applausi, movimento e allegria il Palamiozzi di Aosta.

La storica società valdostana si presenterà in pedana con i suoi quasi 200 tesserati e tesserate, fra corsi corsi e agonistica, che vanno dai 3 agli 89 anni.

Il titolo scelto quest’anno è “Un saggio fantastico” e saranno protagoniste delle varie esibizioni creature fantastiche ispirate da miti, leggende, fiabe e cartoni animati.

I bimbi e le bimbe della miniginnastica, dei corsi di artistica maschile e femminile, gli adulti del corso master, le ragazze del gruppo eventi e gli agonisti e le agoniste dei settori Silver e Gold si alterneranno in pedana fra fantasiose coreografie e difficili elementi tecnici.

L'evento offrirà come di consueto una vetrina speciale per mostrare i progressi tecnici raggiunti dai ginnasti e dalle ginnaste durante i mesi di allenamento. Lo spettacolo, aperto alle famiglie, ai sostenitori e a tutti gli appassionati di sport, promette un pomeriggio ricco di emozioni e grandi abilità acrobatiche.