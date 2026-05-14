Ginnastica F: Serie B, prova decisiva per le ginnaste dell’Olimpia Aosta

Si chiude questo fine settimana a Bergamo l’avventura in Serie B 2026 per le due ginnaste dell’Olimpia Aosta, Claire Savoye e Fatima Rosset, impegnate nell’ultima prova stagionale con la maglia della Tigers Academy di Pianezza.

Un finale che non è una semplice tappa di calendario, ma una gara dal peso specifico importante: la società piemontese è infatti chiamata ad affrontare la fase dei Play Off / Play On per difendere la permanenza nel prestigioso campionato nazionale, e ogni esercizio può fare la differenza.

Le due atlete valdostane hanno già preso parte alle prime tre prove della stagione sempre in prestito alla stessa società, contribuendo al percorso complessivo del team in un campionato competitivo e molto equilibrato.

In questa ultima uscita Claire Savoye sarà chiamata a dare il suo apporto su due attrezzi delicati e tecnici come le parallele asimmetriche e la trave, dove precisione e tenuta mentale pesano quanto la qualità degli elementi eseguiti.

Una prova decisiva, quindi, non solo per la classifica della squadra ma anche come chiusura di un’esperienza che ha permesso alle due ginnaste di confrontarsi con un livello alto e con una realtà agonistica fuori regione, utile anche in prospettiva futura.

Queste esperienze “in prestito” fuori Valle sono spesso una palestra vera: ti fanno crescere più di tante gare locali, soprattutto quando ti giochi tutto in un weekend come questo.