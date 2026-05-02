Ciclismo: Giulia Renzulli sul podio a Costigliole Saluzzo, Borre domina a Cuasso al Monte

È un weekend che lascia il segno per il ciclismo valdostano, capace di mettersi in evidenza su più terreni e categorie, tra strada e fuoristrada. Dai giovani talenti agli juniores, arrivano conferme importanti, podi e una vittoria netta che non passa inosservata.

A Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo, sotto i riflettori dell’11° Memorial Mario Bianco, sono gli Esordienti a regalare le prime soddisfazioni. La gara, 29 chilometri corsi a oltre 40 km/h di media, si è risolta in una volata di gruppo vinta da Andrea Racca. Tra i valdostani si mette in luce Mathias Faita (Gs Lupi Valle d’Aosta), sesto assoluto.

Ma il risultato più significativo arriva dalla classifica degli Esordienti primo anno: Giulia Renzulli conquista il terzo posto di categoria ed è la prima tra le ragazze. Un podio che vale doppio, perché ottenuto in una gara mista e combattuta, e che conferma la crescita di una giovane atleta sempre più competitiva anche fuori regione.

Sempre in Piemonte, tra gli Allievi, la prova si accende con l’azione vincente di Simone Marconi, mentre Joel Philippot chiude nel gruppo in 21ª posizione.

Se la strada sorride, è però il fuoristrada a regalare la soddisfazione più grande del fine settimana. A Cuasso al Monte, in provincia di Varese, nella 10ª Valceresio Bike XCO, Fabien Borre domina la gara Juniores con una prestazione di assoluto livello. Il valdostano impone il proprio ritmo e chiude in 1h07’36”, staccando nettamente gli avversari: Morgan Gilardoni e Federico Cantamessa si arrendono rispettivamente a 40” e oltre 50”.

Una vittoria costruita con autorità, senza lasciare spazio agli avversari, che conferma Borre (nella foto) come uno dei profili più interessanti della mountain bike giovanile. Non solo un successo, ma un segnale chiaro: quando la condizione c’è, il valdostano sa fare la differenza.

Nella stessa gara, da segnalare anche l’11° posto di Erik Henriod e diversi piazzamenti nelle altre categorie, a testimonianza della profondità del movimento regionale.

Sempre su strada, ad Albino, Mélanie Bosonin centra un’altra top ten chiudendo nona tra le Allieve donne, confermando una continuità di rendimento preziosa. A Cantù, invece, Elisa Giangrasso chiude 25ª tra le Juniores nel Trofeo Rosa.

Da Seriate arrivano segnali positivi anche per Enea Bortolotti Barrel, protagonista tra gli Allievi con una gara generosa e sempre all’attacco, prima del 22° posto finale.

Infine, spazio anche all’enduro con la prova di Pogno, in provincia di Novara, dove Camilla Martinet sfiora il podio assoluto chiudendo quarta e seconda tra le Elite, mentre Emilie Polo è settima e terza tra le Under 23.

Nel complesso, un fine settimana che racconta molto più di semplici risultati: parla di un movimento vivo, competitivo e in crescita. E se il podio di Renzulli è il segnale di un futuro che avanza, la vittoria di Borre è già una solida certezza.