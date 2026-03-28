Scialpinismo: Successo per la giornata d’esordio del Millet Tour du Rutor Extrême 2026 con la traversata di 24km da La Thuile a Valgrisenche

Nel pomeriggio spazio ai giovani con tutta la macchina organizzativa che in men che non si dica si è spostata a quote più basse per i tracciati dedicati ai campioni di domani. Per oro distanze e dislivelli più contenuti, ma sempre in ambiente in vero TDR Style. Tra gli under 20 successo del local Davide Gadin su Nicola Rossi e Matteo Bonetti. Al femminile primo posto di Martina Scola su Gaia Calcini e Heidi Venturini. In gara under 18 si è imposto Tommaso Gabrielli su Niccolò Santoni e Alex Vavassori. Tra le pari categorie Marlies Sartori ha messo in fila Charline Cartier – Moulin e Veronica Bandiera. Per un problema di percorso tra gli under 16, la tappa maschile è stata annullata. Al femminile Sofia Cloe Vesco ha primeggiato su Giulia Tomasoni e Elisa Framarin. Sul percorso under 14 Riccardo Lanfranchi è stato abile nel mettere dietro Giovanni Marti e Edoardo Pellizzari. Bene pure Cecilia Zhara Buda, vittoriosa su Marina Campana e Giulia Tiraboschi. Tra i più piccoli, gli under 12, Ettore Capitani ha battuto Matteo Pelegrini e Thomas Bombardieri. Al femminile da segnalare il successo di Emma Lanfranchi su Ginevra Rossi.