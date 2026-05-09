Rally Valle d’Aosta, duello da brividi: Carmellino sorpassa Chentre per soli tre decimi

Motori accesi, fari puntati e adrenalina alle stelle. Il 47° Rally Valle d’Aosta ha preso ufficialmente il via questo pomeriggio da una gremita piazza Arco d’Augusto ad Aosta, regalando subito emozioni forti e una sfida che promette scintille fino all’ultimo chilometro.

Alle 16.30 le 146 vetture in gara hanno lasciato la pedana di partenza per affrontare il doppio passaggio sulla “Doues-Allein”, prova speciale di 9 chilometri e 750 metri percorsa quest’anno in senso inverso rispetto al passato. Una novità che ha reso il tracciato ancora più selettivo e spettacolare.

A rompere subito gli indugi sono stati i grandi favoriti della vigilia, Elwis Chentre e Igor D’Herin, impeccabili sulla loro Skoda Fabia. Il pilota valdostano ha imposto un ritmo forsennato nel primo passaggio, staccando di 2”1 la vettura gemella di Ivan Carmellino e Max Minazzi, rallentati anche da qualche problema elettrico accusato durante lo shakedown.

Dietro ai due battistrada si è confermata terza forza in campo la coppia toscana formata da Thomas Paperini e Monica Cicognini, già protagonisti nel test pre-gara e capaci di mantenersi stabilmente nelle zone altissime della classifica.

Ma il Rally Valle d’Aosta è una corsa che cambia volto in un attimo. E la notte, con la suggestiva luce dei fari a tagliare il buio delle montagne valdostane, ha completamente riacceso la battaglia.

Nel secondo passaggio sulla “Doues-Allein” è arrivata infatti la risposta rabbiosa e determinata di Ivan Carmellino. Il pilota piemontese ha attaccato senza esitazioni, recuperando terreno prezioso e rifilando 2”4 a Chentre. Un colpo che gli permette di chiudere la prima giornata al comando della classifica generale con appena tre decimi di vantaggio.

Un nulla. Un soffio. Il distacco minimo che basta per incendiare ulteriormente una sfida già tesissima e che domani promette spettacolo puro.

Alle spalle dei due leader resta pienamente in corsa anche Paperini, terzo assoluto a 7”5, autore del terzo miglior tempo in entrambe le prove odierne e pronto ad approfittare di qualsiasi errore dei battistrada.

Più staccati, ma comunque protagonisti di una buona prima serata, gli equipaggi valdostani. Alberto Branche e Nadir Bionaz, sulla Hyundai i20, occupano la quarta posizione provvisoria con un ritardo di 15”4, mentre Marcel Porliod e André Perrin, su Skoda Fabia, chiudono le prime due speciali a 17”1 dalla vetta.

Domani il rally entrerà definitivamente nel vivo con le prove di Saint-Marcel/Fénis e Saint-Vincent/Émarèse, entrambe da affrontare due volte. Terreni dove velocità, precisione e gestione delle gomme potrebbero cambiare ancora una volta gli equilibri.

E se il venerdì sera ha già regalato un duello così acceso, il sabato si annuncia semplicemente imperdibile.