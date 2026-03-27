Valle d’Aosta, il fondo ha nuovi professionisti: abilitati 32 maestri di sci

Si allarga la famiglia dei professionisti della neve in Valle d’Aosta. Nelle giornate di martedì e mercoledì, la località di Cogne ha ospitato le sessioni conclusive del corso di formazione per aspiranti maestri di sci di fondo, portando a termine un percorso impegnativo che ha visto i candidati misurarsi su diversi fronti.

L’esame finale è stato strutturato in due fasi cruciali: una prova tecnica sul campo, dove gli aspiranti hanno dovuto dimostrare padronanza tecnica e capacità dimostrative sugli sci, e una sessione teorica in aula per verificare le competenze metodologiche e didattiche necessarie all’insegnamento.

Al termine delle valutazioni, sono 32 i nuovi maestri che hanno ottenuto l'abilitazione ufficiale. Un traguardo importante per il comparto turistico e sportivo della regione, che potrà contare su nuove leve qualificate per la promozione della disciplina e l'accoglienza degli appassionati sulle piste.

Sono 32 i neo maestri di sci di fondo: Mathias Allera, Annet Alliod, Stephanie Anselmet, Marcello Antonin, Sofia Arlian, Dewis Barrel, Corinne Beltrami, Maxim Berard, Lothar Bianquin, Clement Cavagnet, Vittoria Cena, Sophie Colajanni, Laurent Curtaz, Arnaud Ducret, Javier Ducret, Chiara Guichardaz, Richard Hugonin, Emilie Jeantet, Sebastiano Linty, Gilles Margueret, Stefan Navillod, Aline Ollier, Edoardo Pesce, Henri Pieropan, Christine Quendoz, Luca Regazzoni, Alessandro Rizzi, Maurizio Ronco, Martina Trentin, Etienne Verraz, Yannick Verraz, Iacopo Leonesio.

