Millet Tour du Rutor Extrême: un’edizione da record per la finale di La Grande Course

Tutto pronto in Valle d’Aosta per la 22ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême, l'atto conclusivo del prestigioso circuito La Grande Course. La gara è In programma il 28 e 29 marzo 2026.

Con numeri che eguagliano il primato del 2018, la manifestazione conferma il trend positivo del movimento race: 19 nazioni rappresentate e una significativa presenza femminile (10%).

«Siamo tornati ai livelli pre-Covid — commenta con soddisfazione l'organizzatore Marco Camandona —. Oltre ai 554 atleti delle squadre pro, avremo i giovani sui percorsi tecnici e gli amatori della Team 85».

I Protagonisti: sfida stellare sulle vette

Il cast è di altissimo livello e rende difficile ogni pronostico. Tra i favoriti:

Uomini: Gli specialisti William Bon Mardion – Xavier Gachet (freschi dominatori della Pierra Menta) dovranno vedersela con coppie del calibro di Samuel Equy – Anselme Damevin e gli azzurri Magnini – Palzer e Nicolini – Maguet .

Gli specialisti (freschi dominatori della Pierra Menta) dovranno vedersela con coppie del calibro di e gli azzurri e . Donne: Riflettori puntati sulle capitane Alba De Silvestro – Axelle Mollaret, ma attenzione a Boffelli – Oberbacher e al duo Veronese – Ghirardi.

Il Percorso: due tappe tra storia e ghiacciai

Gli atleti affronteranno 50 km di sviluppo con passaggi oltre i 3.000 metri e 20 cambi d'assetto.

Sabato – La Grande Traversata: Partenza da La Thuile e arrivo a Valgrisenche. Oltre 2.400 m di salita che ricalcano l'itinerario storico del 1933, con una spettacolare traversata su uno dei ghiacciai più vasti della regione.

Partenza da La Thuile e arrivo a Valgrisenche. Oltre 2.400 m di salita che ricalcano l'itinerario storico del 1933, con una spettacolare traversata su uno dei ghiacciai più vasti della regione. Domenica – La Classica di Planaval: Partenza e arrivo ad Arvier. Un anello dinamico intorno allo Château-Blanc (3.422 mslm) con 2.300 m di dislivello positivo.

Iniziative per tutti: Team 85 e PhotoAlpArvier

Il TDR non è solo per i cronometri dei professionisti:

Team TDRX85: (il nome, ovviamente, si rifà alla larghezza degli sci da turismo) Domenica, i non agonisti potranno salire in autonomia tra le 6:30 fino e le 9:30 da Planaval fino a Plan Petet Alta (850 m up) per godersi il passaggio della gara. I primi 200 iscritti riceveranno uno zaino Millet tecnico da 22L. PhotoAlpArvier: Un concorso fotografico gratuito aperto ai non professionisti per immortalare l'energia degli atleti e la bellezza delle montagne valdostane tra il 27 e il 29 marzo. Il Concorso Fotografico PhotoAlpArvier 2026 è ideato per valorizzare e

promuovere il Millet Tour du Rutor Extrême 2026. L’iniziativa intende raccontare la competizione nei suoi molteplici aspetti: dagli atleti, ai momenti dietro le quinte, fino alla straordinaria cornice naturale delle montagne che ospitano l’evento.



Tutte le informazioni e le iscrizioni sono disponibili su www.tourdurutor.com.