Sci fondo, lo Sc Valdigne MB trionfa ad Arpy e alza il "Memorial Luigi Pascal"

Una domenica di grande sport e partecipazione quella vissuta ieri, 1° marzo 2026, sulla pista di Arpy. Duecentosessanta piccoli e grandi fondisti si sono dati battaglia per i Campionati Regionali di sci nordico (circuiti Gros Cidac, Chenevier e Irv), in una giornata che ha visto lo Sc Valdigne MB fare la parte del leone: il sodalizio organizzatore non solo ha festeggiato il titolo regionale della "padrona di casa" Sévérine Trento, ma ha anche conquistato il prestigioso Memorial Luigi Pascal, precedendo nella classifica per società lo Sc Saint-Barthélemy e il Team Ski Torgnon 2.0.

Categoria Allievi * 5 km f / 7,5 km m – CR Ind. tc –

Titolo regionale all’atleta di casa, Sévérine Trento (Sc Valdigne MB; 18’20”0) davanti a Alenie Benetti (Sc Gran Paradiso; 18’20”3) e a Eleonora Pieiller (Sc St-Barthélemy; 18’28”2). Al maschile, oro a Enea Bortolotti Barrel (Sc Amis de Verrayes; 24’02”) seguito da Michel Gontier (SC Drink; 24’45”) e da Andrea Ianniello (SC Gran Paradiso; 24’55”).

Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m – CR Ind. tc –

La vittoria va a Jacqueline Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0; 14’21”) a precedere Emilia Dorigo (Sc Valdigne MB; 15’03”) e Amélie Vergeron (Gs Godioz; 15’06”). In campo maschile successo di Kilian Gallet (Sc Amis de Verrayes; 16’59”7) che precede di un solo decimo Thierry Besenval (Sc Fallère; 16’59”8) e bronzo a Vittorio Peracino (Sc Valsavarenche; 17’18”4).

Categoria Cuccioli * 2 km f / 3 km m –Ind. tc –

A imporsi è Angelie Chabod (Sc Valsavarenche; 8’15”) davanti a Alice Borbey (Gs Godioz; 8’16”) e a Josianne Modina (Sc Gressoney MR; 8’39”). Nei maschietti Gael Verthuy (Sc Amis de Verrayes; 10’56”) precede la coppia dello Sc Valdigne MB formata da Gregory Trento (11’00”) e Gioele Berger (11’24”).

Categoria Baby * 1 km – Ind. tc –

Flora Peracino (Sc Valsavarenche; 5’20”) ha la meglio su Aline Barmasse (Team Ski Torgnon 2.0; 5’33”) e su Elodie Gerard (Sc Gran Paradiso; 5’44”). Al maschile, vittoria di Ian Persico (Sc Fallère; 5’13”) su Dominik Chanoine (Sc Valdigne MB; 5’18”) e su Henry Perruchon (Sc Gran Paradiso; 5’27”).

Categoria SuperBaby * 1 km – Ind. tc –

Gradino alto del podio a Annie Barmasse (Team Ski Torgnon 2.01; 6’15”) davanti a Chloe Luboz (Sc Granta Parey; 6’33”) e a Lisanna Colella (Sc St-Barthélemy; 7’09”). Nei maschietti successo di Kjetil Brunod (Sc Gran Paradiso; 6’10”) che ha preceduto Luca Dorio (Gs Godioz, 6’19”) e Filippo Elex (Sc St-Barthélemy; 6’26”).

Alla fine delle gare, sono stati resi noti i qualificati per i Campionati italiani Allievi e Ragazzi di Fondo, in programma dal 6 all’8 marzo, a Boscochiesanuova (Verona).

Allievi: Alénie Benetti (Sc Gran Paradiso), Sévérine Trento, Justine Imperial (Sc Valdigne MB), Valérie Chatrian (Team Ski Torgnon 2.0), Eleonora Pieiller, Cecilia Cadin (Sc St-Barthélemy), Arline Chabod (Sc Valsavarenche), Cecilie Borbey (Gs Godioz), Elody Vittaz, Enea Bortolotti Barrel, Thierry Gallet, Simone Pession (Sc Amis de Verrayes), Michel Gontier (Sc Drink), Joseph Bisson (Pol. Pollein), Pietro Quattrone (Sc Fallère), Andrea e Marco Ianniello, Mathias Perrod (Sc Gran Paradiso), Joel Nicoletta (Sc St-Barthélemy), Mattia Carnesecchi (Sc Valdigne MB), Leoarco Collé (Sc Mont Nery),

Ragazzi: Ilaria Testolin, Lisa Bellomo (Sc Drink), Emilia Dorigo (Sc Valdigne MB), Smilla Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso), Noelie Marguerettaz, Elena Quattrone (Sc Fallère), Alessia Pellicanò (Sc Mont Nery), Amélie Vergeron (Gs Godioz), Chiara Gadin (Sc St-Nicolas), Elodie Contoz (Scs St-BArthélemy), Viola Bochicchio, Jacqueline Bagnod, Maelys Cortese, Xavier Brunod (Team Ski Torgnon 2.0), Thierry Besenval (Sc Fallère), Kilian Gallet, Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes), Vittorio Peracino, Aksel Chabod (Sc Valsavarenche), Christophe Gerbelle (Sc Gran Paradiso), Simon Lombard (Sc St-Barthélemy), Nadir Bastrenta, Xavier Modina, Matteo Donato (Sc Gressoney MB), Clément Piccot (Gs Godioz), Raphael Ruffier (Sc G.S. Bernardo).

CdM Sci nordico

Due gare in altrettante giornate, ieri e oggi, e altri due successi Johannes Hoesflot Klaebo, che fa sua la Sprint skating del primo giorno e nella Skiathlon odierna nella tappa di Coppa del Mondo di Fondo, a Falun (Svezia).

Nella Sprint, doppietta norvegese con Johannes Klaebo e Lars Heggen, con terzo l’austriaco Benjamin Moser. Dopo il terzo tempo nella qualifica cronemetrata, si arresta ai quarti di finale la corsa di Federico Pellegrino (Fiamme Oro), 16° nella classifica generale.

Nella 20 km Skiathlon – 10 km in classica e 10 km skating – tripletta ‘Norge’ con il solito Johannes Hoesflot Klaebo (48’41”8) davanti a Harald Oestberg Amundsen (48’42”5) e Martin Loewstroem Nyenget (48’42”6). Al 18° posto Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 50’03”7).