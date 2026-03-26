Val d'Aosta protagonista a Pontedilegno: pioggia di podi e l’assegnazione delle Finali 2027

La Valle d’Aosta si conferma ai vertici dello sci giovanile nazionale. Durante le finali del Gran Premio Giovanissimi a Pontedilegno/Tonale, è arrivata la conferma ufficiale dall'AMSI: le finali nazionali del 2027 si disputeranno proprio in Valle d'Aosta, con le gare divise tra Pila (alpino e snowboard) e Cogne (fondo), e la sfilata inaugurale ad Aosta. L’evento conclusivo, che coinvolge oltre 2.000 giovani delle scuole di

sci italiane. Sarà organizzata una grande sfilata di apertura prevista nel centro di Aosta.

Intanto a Pontedilegno/Tonale si è conclusa la seconda giornata di gare delle finali 2026, con la Valle d’Aosta protagonista sia nel fondo,

sia nello sci alpino.

Nella seconda giornata di gare, i fondisti valdostani hanno brillato nella tecnica libera:

Categoria 2018: Secondi posti per Chloe Luboz (Val di Rhêmes) e Luca Dorio (Gran Paradiso), con il bronzo di Stephane Oreiller .

Secondi posti per (Val di Rhêmes) e (Gran Paradiso), con il bronzo di . Categoria 2017: Splendido argento per Luca Basolo (Gran Paradiso).

Splendido argento per (Gran Paradiso). Categoria 2015: Medaglia d'argento per Josianne Modina (Fondo Gressoney).

Medaglia d'argento per (Fondo Gressoney). Categoria 2014: Terzo gradino del podio per Alice Borbey (Gran Paradiso).

Individuale tecnica libera - Nelle 2018 (2 chilometri) seconda posizione per Chloe Luboz (Val di Rhêmes; 8.51.41) nella gara vinta da Rossana Dalla Palma (Enego; 8.47.89), con terza Melissa Cervo (Marmolada; 10.43.06). Quinta Matilde Lamastra (Gran Paradiso; 16.17.57). In campo maschile seconda e terza piazza per Luca Dorio (Gran Paradiso; 9.07.36) e Stephane Oreiller (Val Di Rhêmes; 9.16.85), alle spalle di Thomas Confortola (Fondo Alta Valtellina; 8.55.97). Sesto Mattia Bellon (Val Di Rhêmes; 10.06.71).



Nelle 2017 (2 chilometri) dodicesima Margot Naudin (Torgnon; 13.39.51), mentre tra i maschietti secondo posto per Luca Basolo (Gran Paradiso; 7.52.48), alle spalle di Elias Hofer (Santa Cristina; 7.21.41) e davanti a Nick Trenker (3 Zinnen; 8.07.72). Sesto Barthelemy Basolo (Gran Paradiso; 8.10.86), 13. Richard Ferrod (Val di Rhêmes; 9.04.10), 15. Cedric Jocallaz (Val di Rhêmes; 9.50.72), 18. Jayr Ducret (Gran Paradiso; 10.40.79).



Nelle 2016 (2 chilometri) decima Pilar Rose Chatrian (Torgnon; 8.40.37) e 16. Amélie Glarey (Gran Paradiso; 9.47.19). Al maschile 6. Mael Luboz (Val Di Rhêmes; 7.44.94), 7. Sebastien Jeantet (Gran Paradiso; 7.51.71), 8. Henry Perruchon (Gran Paradiso; 7.51.97), 17. Xavier Chuc

(Gran Paradiso; 8.30.97) e 18. Roger Martin (Val Di Rhêmes; 8.33.77).



Nella 2,5 chilometri delle 2015, seconda posizione per Josianne Modina (Fondo Gressoney; 9.11.49), che ha terminato dietro a Daria Plesin (Alpi Giulie; 8.44.53) e davanti ad Adele Manzi (Pontedilegno; 9.20.55). Settima Yvette Piccot (Gran Paradiso; 10.15.55). Nella prova maschile,

settimo Éloan Benato (Gran Paradiso; 15.44.32), 11. Nicholas Gallo (Gran Paradiso; 16.13.37), 14. André Frassy (Val Di Rhêmes; 17.15.19),

15. Raphael Jocallaz (Val Di Rhêmes; 17.35.54), 21. Alexis Cristofoli (Val Di Rhêmes; 18.30.40).



Nelle 2014 terzo posto per Alice Borbey (Gran Paradiso; 9.01.96), dietro alla coppia della scuola sci Santa Caterina: Ilaria Gritti (8.17.56) e

Serena Canclini (8.57.30). Quindicesima Sophie Fortuna (Gran Paradiso; 11.49.63), 17. Viola Lamastra (Gran Paradiso; 12.55.58), 19. Valentina Giacchino (Val Di Rhêmes; 14.51.09). Infine, al maschile, 24. Gabriele Modina (Fondo Gressoney; 17.46.98), 26. Nahuel Fortuna (Gran Paradiso; 18.13.51), 27. Daniel Carnevato Savoia (Gran Paradiso; 18.33.17), 28. Fabien Glarey (Gran Paradiso; 19.11.39), 29. Lorenzo Andreo (Gran Paradiso; 19.20.27), 30. Gael Serra (Val Di Rhemes; 20.53.29) e 32. Etienne Nil Naudin (Torgnon; 24.11.54).



Sci Alpino: Bosio sul podio tra i Cuccioli

Nelle prove di Gigante, la delegazione valdostana ha ottenuto piazzamenti di altissimo livello:

Cuccioli 2: Straordinario terzo posto per Allegra Bosio (Del Breuil), seguita a un soffio da Anna Di Fresco (4ª).

Straordinario terzo posto per (Del Breuil), seguita a un soffio da Anna Di Fresco (4ª). Cuccioli 2 Maschile: Ottima prestazione di Ascanio Goldoni (Gressoney Monte Rosa), che chiude al 4° posto, sfiorando il podio per pochi centesimi.

Ottima prestazione di (Gressoney Monte Rosa), che chiude al 4° posto, sfiorando il podio per pochi centesimi. Cuccioli 1: Buoni piazzamenti per Matilde Merlo (11ª) e Michele Gancia (17°).

Cuccioli 2 femminile - Terzo gradino del podio per Allegra Bosio (Del Breuil; 36.73) e quarta posizione per Anna Di Fresco (Monte Bianco; 37.34), nel gigante vinto da Ludovica Cerina (Lavarone; 38.57) su Martina Savoldelli (Play; 36.67). Nona Giada Ferrari (La Thuile; 37.73), 21. Silvia Ferrario (Monte Bianco; 38.67), 28. Anna Trombini (Champoluc; 38.95), 39. Sofia Pedoja Maso (Monte Bianco; 39.21), 41. Carlotta Nex (Evolution Pila; 39.30), 44. Niche Figliola (Champoluc; 39.36), 47. Sara Sanlorenzo (Monte Bianco; 39.47), 84. Vittoria Brunet (Evolution Pila; 40.00), 79. Sveva Saccani (Champoluc; 40.60), 90. Maria Vittoria Assereto (Monte Bianco; 40.95), 109. Maelle Tacchella (Val di Rhêmes; 41.99), 119. Emma Cristina (Monte Bianco; 42.69).



Cuccioli 2 maschile - Si piazza quarto, a un nulla dal podio, Ascanio Goldoni (Gressoney Monte Rosa; 37.30). Successo di Sebastiano De Martin (Auronzo Misurina; 36.85) su Alessandro Fedrizzi (Folgaria Dimaro; 36.93) e Nicolò Casarsa (Sappada; 37.18). Ottavo Francesco Ravazzoli (Monte Bianco; 37.51), 13. Andrea Bianchi (Valtournenche; 37.96), 15. Gregorio Pesenti (Champoluc; 38.06), 19. Federico Fiabane (Pila; 38.27), 22. Lorenzo Contri (Monte Bianco; 38.33), 28. Vittorio Pene Vidari (Monte Bianco; 38.49), 32. Thibau Mosso (Evolution Pila; 38.83), 36. Alexis Borbey (Evolution Pila; 38.98), 45. Pietro Campedelli (Monte Bianco; 39.15), 52. Noah Favre (Champoluc; 39.31), 107. Diego Losano (Pila; 41.37), 111. Tommaso Marrali (La Thuile; 41.55), 114. Olivier Gard (Champorcher; 41.96), 123. Daniel Donadoni (Valtournenche; 42.63).



Cuccioli 1 femminile - Nella gara vinta da Valentina Carmellino (Alagna Valsesia; 48.89), undicesima Matilde Merlo (Valtournenche; 50.46), 37. Alessia Colombo (Pila; 52.35), 39. Leila Volpe (Champoluc; 52.65), 49. Vittoria Amione (Champoluc; 53.30), 55. Anna Volpe (Evolution Pila; 53.60), 59. Lavinia Musazzi (Monte Bianco; 53.68), 63. Sofia Spinoni Maquignaz (Del Breuil; 54.24), 92. Mia Viale (Monte Bianco; 55.65), 112. Giulia Cavallazzi (Chamois; 57.52), 116. Elisa Franco (Pila; 57.72), 119. Vittoria Finelli (Champoluc; 57.98), 125. Olivia Demattè (Valtournenche; 58.50).



Cuccioli 1 maschile - Primo posto per Stephan Mesiti (Marguareis) in 50.34; 17. Michele Gancia (Monte Bianco; 51.96), 50. Filippo Sabolo

(Valtournenche; 53.93), 54. Filippo Ballauri Del Conte (Valgrisenche; 54.06), 61. Alberto Tamburrino (Torgnon; 54.31), 72. Devide Dante Pepe

(Valtournenche; 55.13), 79. Kilian Jacquemod (Courmayeur Ski School; 55.36), 86. Lorenzo Bovio (Champoluc; 55.84), 88. Garam Guerrieri

(Valtournenche; 55.87), 108. Nino Lo Faro (La Thuile; 58.39), 110. Emile Quendoz (Pila; 58.47), 114. Riccardo Orso (Monte Bianco; 59.37), 123.

Enrico Meloni (Pila; 60.56), 134. Simone Voyat (Pila; 61.86).



Uno sguardo al 2027

L'Associazione Valdostana Maestri di Sci sta già scaldando i motori per la "cabina di regia" dell'edizione 2027. L'evento, previsto per la seconda metà di marzo 2027, coinvolgerà oltre 2.000 giovani atleti e vedrà la collaborazione delle scuole di sci Pila, Evolution e Gran Paradiso.