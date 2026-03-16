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SPORT INVERNALI | 16 marzo 2026, 12:30

Memorial Fosson a Rhêmes: un trionfo di sport e inclusione sulla neve

L’ASD Avres Onlus si aggiudica la prima edizione. Dopo il successo organizzativo, FISDIR Valle d’Aosta punta ai Campionati Italiani Assoluti 2027.

Squadra Avres Onlus

Squadra Avres Onlus

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la prima edizione del Memorial François e Sandra Fosson & Trofeo Greundzo. Nonostante le abbondanti nevicate che hanno caratterizzato il weekend, la macchina organizzativa della FISDIR Valle d’Aosta ha garantito lo svolgimento regolare delle gare di sci nordico e alpino, trasformando l’evento in una vera festa dell’integrazione.

Ad alzare il trofeo del Memorial Fosson è stata l’ASD Avres Onlus, che ha primeggiato grazie a una folta e competitiva rappresentanza di atleti. Il Trofeo Greundzo è rimasto invece non assegnato a causa di un perfetto pari merito, rimandando la sfida alla prossima edizione.


Nello slalom gigante, spicca il successo della valdostana Claire Jorioz (Avres Onlus) nella categoria Junior femminile, mentre tra i maschi si è imposto il lombardo Edoardo Cattaneo.

Nello sci nordico, dominio di Alessandro Pintus (Specialmente ASD) nelle distanze agonistiche (1000 e 5000 mt), dove si è distinto anche l'aostano Alex Grivon. Tra le donne, Martina De Siena ha conquistato il titolo assoluto nei 200 e 500 mt. Nelle categorie promozionali, vittorie per Corinne Charbonnier, Emiliano Balla e Mattia Zanti.

Oltre all’aspetto agonistico, l’evento ha vissuto momenti di forte condivisione, come la partecipazione di atleti normodotati fuori classifica e la visita al forno locale curata dall'Associazione Vallée du Seigle.

"È stato un fine settimana molto impegnativo dal punto di vista organizzativo, anche a causa della neve, che purtroppo ha determinato
diverse defezioni. Il bilancio, però, è senza dubbio molto positivo: oltre alla soddisfazione degli atleti e atlete presenti e delle loro
famiglie, abbiamo potuto sperimentare e confermare il grande affiatamento dell’organizzazione. Tutti sono stati straordinari in
questa prima esperienza di sci alpino e nordico organizzata dalladelegazione regionale FISDIR. 

Sono state giornate all’insegna del sano sport, dell’impegno e dell’amicizia. I nostri iscritti hanno gareggiato anche insieme ad atleti normodotati, non inseriti in classifica, e questo ha permesso di creare relazioni autentiche e di promuovere concretamente i valori dell’inclusione.
Un ringraziamento va, inoltre, all’Associazione Vallée du Seigle, che ha aperto il forno di Rhêmes-Notre-Dame per una visita e ha
omaggiato i partecipanti con pani di segale cotti per l’occasione durante il week end.", ha commentato Ornella Fosson, delegata regionale FISDIR. "Il prossimo obiettivo è portare qui i Campionati Italiani Assoluti nel 2027: abbiamo già presentato la candidatura ufficiale".



RISULTATI



Slalom gigante

1° posto per la valdostana Claire Jorioz (Avres Onlus) nel femminile junior e 1° posto per il lombardo Edoardo Cattaneo (Asd SKI 4 smile) nel maschile.



Sci nordico

ASSOLUTI FEMMINILI  200 e 500 mt – 1° Martina De Siena

 

200 mt promozionale femminile

1 Charbonnier Corinne (Avres Onlus)

2 Succio Lucia (Specialmente ASD)

 

200 mt promozionale maschile

1 Balla Emiliano (Avres Onlus)

2 Grivon Andrea (Avres Onlus)

3 Zanti Mattia(Specialmente Asd)

4 Graglia Mattia (Specialmente Asd) Ivrea

5 Rossetto Diego (Specialmente ASD)

 

500 mt promozionale maschile

1 Zanti Mattia – Junior (Specialmente ASD)

2 Balla Emiliano  - Junior (Avres Onlus)

3 Grivon Andrea  - Senior (Avres Onlus)

 

1000 mt agonisti maschile

1 Pintus Alessandro -  Senior (Specialmente ASD)

2 Grivon Alex - Senior  (Avres Onlus)

3 Brunod Daniel – Senior (Avres Onlus)

4 Pascale Mirko – Senior (Avres Onlus)

1 Berta Matteo – Junior (Specialmente ASD)

 

5000 mt  agonisti maschile

1 Pintus Alessandro - (Specialmente ASD)

2 Grivon Alex - (Avres Onlus)
 

Ph.M.Vignolini

Ph.M.Vignolini

Ornella Fosson e Giovanna Rabbia Avres

Ornella Fosson e Giovanna Rabbia Avres

Ph.M.Vignolini

Ph.M.Vignolini

Martina De Siena con Jean Paul Chadel Ph.M.Vignolini

Martina De Siena con Jean Paul Chadel Ph.M.Vignolini

Foto di gruppo Fisdir Rhemes

Foto di gruppo Fisdir Rhemes

Foto di gruppo Fisdir Rhemes

Foto di gruppo Fisdir Rhemes

red

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