Memorial Fosson a Rhêmes: un trionfo di sport e inclusione sulla neve

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la prima edizione del Memorial François e Sandra Fosson & Trofeo Greundzo. Nonostante le abbondanti nevicate che hanno caratterizzato il weekend, la macchina organizzativa della FISDIR Valle d’Aosta ha garantito lo svolgimento regolare delle gare di sci nordico e alpino, trasformando l’evento in una vera festa dell’integrazione.

Ad alzare il trofeo del Memorial Fosson è stata l’ASD Avres Onlus, che ha primeggiato grazie a una folta e competitiva rappresentanza di atleti. Il Trofeo Greundzo è rimasto invece non assegnato a causa di un perfetto pari merito, rimandando la sfida alla prossima edizione.



Nello slalom gigante, spicca il successo della valdostana Claire Jorioz (Avres Onlus) nella categoria Junior femminile, mentre tra i maschi si è imposto il lombardo Edoardo Cattaneo.

Nello sci nordico, dominio di Alessandro Pintus (Specialmente ASD) nelle distanze agonistiche (1000 e 5000 mt), dove si è distinto anche l'aostano Alex Grivon. Tra le donne, Martina De Siena ha conquistato il titolo assoluto nei 200 e 500 mt. Nelle categorie promozionali, vittorie per Corinne Charbonnier, Emiliano Balla e Mattia Zanti.

Oltre all’aspetto agonistico, l’evento ha vissuto momenti di forte condivisione, come la partecipazione di atleti normodotati fuori classifica e la visita al forno locale curata dall'Associazione Vallée du Seigle.

"È stato un fine settimana molto impegnativo dal punto di vista organizzativo, anche a causa della neve, che purtroppo ha determinato

diverse defezioni. Il bilancio, però, è senza dubbio molto positivo: oltre alla soddisfazione degli atleti e atlete presenti e delle loro

famiglie, abbiamo potuto sperimentare e confermare il grande affiatamento dell’organizzazione. Tutti sono stati straordinari in

questa prima esperienza di sci alpino e nordico organizzata dalladelegazione regionale FISDIR.

Sono state giornate all’insegna del sano sport, dell’impegno e dell’amicizia. I nostri iscritti hanno gareggiato anche insieme ad atleti normodotati, non inseriti in classifica, e questo ha permesso di creare relazioni autentiche e di promuovere concretamente i valori dell’inclusione.

Un ringraziamento va, inoltre, all’Associazione Vallée du Seigle, che ha aperto il forno di Rhêmes-Notre-Dame per una visita e ha

omaggiato i partecipanti con pani di segale cotti per l’occasione durante il week end.", ha commentato Ornella Fosson, delegata regionale FISDIR. "Il prossimo obiettivo è portare qui i Campionati Italiani Assoluti nel 2027: abbiamo già presentato la candidatura ufficiale".







RISULTATI





Slalom gigante



1° posto per la valdostana Claire Jorioz (Avres Onlus) nel femminile junior e 1° posto per il lombardo Edoardo Cattaneo (Asd SKI 4 smile) nel maschile.





Sci nordico



ASSOLUTI FEMMINILI 200 e 500 mt – 1° Martina De Siena





200 mt promozionale femminile



1 Charbonnier Corinne (Avres Onlus)



2 Succio Lucia (Specialmente ASD)





200 mt promozionale maschile



1 Balla Emiliano (Avres Onlus)



2 Grivon Andrea (Avres Onlus)



3 Zanti Mattia(Specialmente Asd)



4 Graglia Mattia (Specialmente Asd) Ivrea



5 Rossetto Diego (Specialmente ASD)





500 mt promozionale maschile



1 Zanti Mattia – Junior (Specialmente ASD)



2 Balla Emiliano - Junior (Avres Onlus)



3 Grivon Andrea - Senior (Avres Onlus)





1000 mt agonisti maschile



1 Pintus Alessandro - Senior (Specialmente ASD)



2 Grivon Alex - Senior (Avres Onlus)



3 Brunod Daniel – Senior (Avres Onlus)



4 Pascale Mirko – Senior (Avres Onlus)



1 Berta Matteo – Junior (Specialmente ASD)





5000 mt agonisti maschile



1 Pintus Alessandro - (Specialmente ASD)



2 Grivon Alex - (Avres Onlus)

