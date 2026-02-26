MILLET TOUR DU RUTOR EXTRÊME

Le Millet Tour du Rutor Extreme, la plus technique et la plus alpiniste des compétitions italiennes de ski-alpinisme, programmé le dernier week-end de mars (samedi 28 et dimanche 29) sur les sommets valdôtains de La Thuile, Valgrisenche et Arvier, poursuit son partenariat avec la prestigieuse marque transalpine. Une collaboration décennale, consolidée il y a quelques jours par la signature d’un nouveau contrat de sponsoring.

« Je suis très fier de continuer à associer notre marque à cet événement historique du ski-alpinisme, a déclaré Romain Millet, CEO de Millet Mountain Group. Les parcours de haute montagne proposés par les guides Marco Camandona et Roger Bovard, athlètes du Team Millet, sont tout simplement majestueux. Le moment fort dont rêve chaque concurrent est sans aucun doute la traversée du glacier du Rutor. J’ai hâte de soutenir les participants cette année lors du briefing du vendredi 27 mars. »

Parallèlement, les inscriptions pour la finale 2026 de La Grande Course progressent à plein régime, avec plus de 160 équipes déjà accréditées. La 22e édition, la plus extrême des compétitions italiennes de ski-alpinisme, se déroulera selon la formule traditionnelle par équipes sur deux journées. Sont confirmées la traversée du glacier du Rutor ainsi que l’étape classique du dimanche à Planaval : deux étapes exigeantes pour un total de 5 000 mètres de dénivelé positif, au moins 20 changements d’équipement, 50 km de course (35 km de montée et 15 km de descente free ride), 3 km d’arêtes et de couloirs avec des passages au-delà des 3 000 mètres d’altitude.

Si les athlètes de la catégorie senior courront par équipes de deux, les jeunes (U20, U18 et U16) concourront en individuel. Pour eux, le comité d’organisation a prévu un prologue à Valgrisenche le samedi après-midi et l’étape classique du Château Blanc le lendemain. Les catégories U14 et U12 ne courront que le samedi après-midi à Valgrisenche. Le dimanche, ils pourront encourager jeunes et seniors et suivre en direct leurs favoris. Dans le plus pur style TDR, un riche paquet de course est prévu pour tous.

Pour ceux qui n’aiment pas les défis contre le chronomètre, l’initiative Team TDRX85 sera à nouveau proposée le dimanche. Au départ de Planaval, les amateurs pourront partir en autonomie entre 6 h 30 et 9 h 30 et rejoindre la base du glacier du Château Blanc (2 760 m) : 1 250 mètres de dénivelé positif en immersion totale dans la nature préservée de Valgrisenche, avec la possibilité de suivre les moments clés de la course et de récupérer le badge finisher. Les 200 premiers inscrits recevront en cadeau un sac à dos Millet de 22 L. Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous.

Grand ski-alpinisme, haute altitude, compétition et promotion du territoire seront les ingrédients d’un week-end mémorable.

Pour plus d’informations et inscriptions : www.tourdurutor.com