Elisa Brocard e Filippo Agostinacchio diventano soci onorari di Fiab Aosta à Vélo.

La tessera è stata consegnata a Elisa Brocard e Filippo Agostinacchio dal presidente dell’associazione al termine della serata svoltasi martedì 25 novembre da Plus, ex cittadella dei giovani, ad Aosta.

Presentati da Luca Casali, anche lui diventato socio onorario di Fiab Aosta à Vélo, i due atleti hanno raccontato le loro esperienze in termini di allenamenti e sicurezza sulle strade valdostane e sulla ciclopedonale di fondo valle.

Elisa Brocard, oggi allenatrice di fondo ma ancora atleta di maratona, per anni ha utilizzato le strade per allenarsi senza neve con gli skiroll. Per farlo ha percorso le strade secondarie, meno trafficate ma non esenti da pericoli, mentre per la corsa e la bicicletta ha scelto spesso la ciclopedonale di fondo valle che è aperta anche ai pedoni. Il sogno rimane una ciclopedonale come quella della costa ligure di ponente, ma la conformazione del territorio non consente ulteriori allargamenti.

Filippo Agostinacchio, vincitore della prima tappa dell’ultimo giro della valle d’Aosta e del giro d’Italia next gen lo scorso anno, è un ciclista che ha provato tutte le specialità delle due ruote per approdare infine alla strada, ma senza disdegnare il ciclocross per l’inverno. Motivato e determinato, racconta dei suoi allenamenti, molto più su strada che su piste ciclabili e mette al primo posto per sicurezza le strade ciclistiche della Spagna. Come ha sottolineato Luca Casali i giovani prestano molta attenzione ai dispositivi per la sicurezza (durante la serata sono stati presentati modelli vari di luci e di sensori che segnalano l’arrivo di auto alle spalle del ciclista) e soprattutto al casco, che i ciclisti professionisti non solo indossano sempre, ma non si tolgono mai, neppure durante le soste.

Elisa Brocard, Filippo Agostinacchio e Luca Casali sono i nuovi soci di Fiab Aosta à Vélo. Per diventare socio è sufficiente andare sul sito www.fiabaostaavelo.it e cliccare “diventa socio”.

I vantaggi sono tanti: assicurazione RC valida in tutta l’Europa geografica, sconti in negozi convenzionati, sconti in alberghi e b&b aderenti a Albergabici, la rivista quadrimestrale BC, la presenza sul territorio di un interlocutore per la mobilità ciclistica e il cicloturismo e la sicurezza