Sci alpino: Estelle Fosson e Simone Mochet dominano lo Slalom Ragazzi a Gressoney

Dopo la velocità di Pila, i pali stretti della categoria Ragazzi hanno infiammato oggi la pista G4 Jolanda 1. Lo Slalom, organizzato dallo Sc Gressoney MR per il circuito regionale Gros Cidac, ha visto 210 giovani promesse darsi battaglia sulla neve della Valle del Lys.

Prova tra i pali stretti che sancisce il doppio successo in due giorni di Estelle Fosson e la vittoria di Simone Mochet, decimo il giorno precedente nella velocità.

Fa segnare il miglior crono nella prima manche Estelle Fosson (Sc Aosta; 1’30”51) e, nella seconda, resiste al tentativo di rimonta di Asia Joyeusaz (Club de Ski; 1’30”70) che registra la miglior prestazione nella seconda metà di gara, con terza, in risalita di due posizioni, Carlotta Maria Esposito (Sc Crammont MB; 1’35”17). Al quarto posto Maria Navarretta (Sc Courmayeur MB; 1’37”29) e, quinta, Clarisse Bretto (Sc Chamolé; 1’38”33).

Miglior tempo in entrambe le manche e successo largo di Simone Mochet (Sc Courmayeur MB; 1’27”66), seguito, in rimonta dal quarto posto, da Bryan Ndreca (Club de Ski Valtournenche; 1’33”58) e da Mathias Angster (Sc Gressoney MR; 1’34”38). In quarta posizione Mathieu Dondeynaz (Sc Aosta; 1’34”44; in risalita di quattro posti) e, in quinta, Luca Ioan Cotaba (Sc Pila; 1’34”62).

CdM Sci alpino

Seconda prova della Discesa libera di Sci alpino femminile, oggi, a Soldeu (Andorra) e terzetto di testa composto dall’austriaca Nina Ortlieb (1’32”26), dalla svizzera Corinne Suter (1’33”02) e da Sofia Goggia (1’33”08). Al 27° posto Elena Curtoni (Cse; 1’34”51); non ha preso il via Federica Brignone (Cs Carabinieri).

CdM Sci alpino

Prima prova della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, oggi, a Garmisch-Partenkirchen (Germania) e miglior prestazione di giornata di Giovanni Franzoni (1’49”52) davanti allo sloveno Martin Cater (1’49”73) e allo svedese Felix Monsen (1’49”78).

In 31° posizione Guglielmo Bosca (CSe; 1’51”52); 38° Benjamin Alliod (Cse; 1’52”23)