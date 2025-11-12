Italia Baseball5, quinta in Europa con una squadra giovanissima

Un quinto posto che vale come una medaglia per l’Italia del Baseball5, protagonista della terza edizione dei Campionati Europei Elite con una formazione giovanissima e dal cuore valdostano. Nella squadra azzurra, che ha chiuso il torneo con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte, spiccano infatti le presenze di Cloe Bonomo (classe 2007), Beatrice Deregibus e Riccardo Sana (2005), Federico Sana (2007) e Pierfrancesco Bernardi (2009), tutti guidati in panchina dal tecnico Maurizio Balla.

L’Italia, la squadra più giovane tra le prime cinque in classifica, ha ceduto solo contro Francia e Turchia, rispettivamente oro e bronzo del torneo, ma ha mostrato un livello di gioco e di maturità sorprendenti. “Complimenti sinceri a tutta la squadra e a tutto lo staff per il risultato raggiunto – ha dichiarato Balla –. È stato il migliore possibile, visti i valori espressi in campo. Siamo stati fermati dalla Turchia ai quarti, sfiorando un clamoroso successo nel primo parziale, ma abbiamo dimostrato di saper affrontare ogni azione con intensità e concentrazione.”

Il coach valdostano (secondo da ds in piedi. photos by Erika Tamulyté) ha sottolineato come la crescita del gruppo sia andata oltre le aspettative: “Abbiamo superato momenti difficili, infortuni, episodi sfortunati e finali al cardiopalma. Tutti elementi ai quali bisogna abituarsi in fretta in competizioni di questo livello. Noi eravamo pronti, mentre altre nazioni anche più dotate tecnicamente, come Olanda e Belgio, sono finite nelle retrovie. Sono veramente contento del percorso fatto da questa squadra azzurra.”

Un risultato che conferma la solidità del progetto giovanile azzurro e la vitalità del movimento italiano del Baseball5, sempre più competitivo sul panorama europeo.

Risultati e classifiche complete sul sito ufficiale: WBSC Europe – EuroBaseball5 2025