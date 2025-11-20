Finale nazionale studentesca “Baseball5 School Cup 2025”

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che sabato 22 e domenica 23 novembre 2025, a partire dalle ore 9, la Valle d'Aosta diventa palcoscenico nazionale del Baseball5, ospitando la prima edizione in assoluto della School Cup Finale Nazionale studentesca. La manifestazione vede protagoniste dieci istituzioni scolastiche di dieci diverse regioni d'Italia, che si confrontano nei due campi allestiti nella palestra dell’Istituzione scolastica "Mont Emilius 3" di Plan Felinaz a Charvensod.

Il torneo, aperto al pubblico e organizzato dall’Aosta Bugs ASD in collaborazione con la Federazione Italiana Baseball Softball e con la Regione, con il patrocinio di Sport e Salute, rappresenta un progetto pilota che, nei prossimi anni, potrebbe diventare un appuntamento di riferimento per la stagione italiana di Baseball5.

I gironi di qualificazione si svolgeranno nella giornata di sabato, dalle ore 9.00 alle ore 17.30, mentre le finali sono previste per la domenica. Il termine della gara è stimato per le ore 13.00, cui seguirà la cerimonia di premiazione conclusiva.

A rappresentare la Valle d'Aosta è la squadra del Liceo Linguistico e Scientifico "E. Bérard" di Aosta, vincitore della fase regionale 2025 delle Competizioni Sportive Scolastiche di Baseball5. Protagoniste sono le rappresentative scolastiche di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto.