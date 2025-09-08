Atletica: Campionati Italiani Individuali di corsa in montagna Moun- tain Classic (Salita e Discesa) - Borno

Edizione 2025 per i Campionati Italiani Individuali di corsa in montagna Mountain Classic (Salita e Discesa) tenutasi domenica 7 agosto a Borno. La prova era valida anche come 2a prova del campionato italiano di società Senior/Promesse e Juniores. A partecipare per la Valle d’Aosta gli atleti dell’APD Pont-Saint-Martin.

Nella gara promesse e senior sulla distanza di 14,6km (850d+) Joseph Philippot (2003) si classifica al 52o posto in 1h16’41", mentre Andrè Philippot (2003) è costretto al ritiro.

Nella gara per le categorie Juniores e Master 60+, con distanza di 7,3km (425d+), il migliore è stato Mathieu Cretier (2006) è 15o in 35’03". Remy Sedran (2006) si è classificato al 20o con il tempo di 36’52", Etienne Verraz (2006) è 30o in 40’12" e Damiano Yoccoz (2006) si porta a casa la 31a in 40’42".

Con i risultati degli Juniores l’APD Pont-Saint-Martin totalizzando 58 punti (26 di Cretier, 21 di Sedran, 11 di Verraz) si classifica al 3o posto nella classifica a sqaudre.

