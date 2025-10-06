F. Borre primo U23, Challancin e Gerbaz sul podio de La Prevostura a Lessona (BI)

Prima domenica di ottobre delle ruote grasse nel segno de La Prevostura (Lessona; Biella) GranFondo di 48 chilometri e 1350 metri di dislivello, competizione che vede in bella evidenza Fabien Borre, Giulia Challancin e Stefano Gerbaz.





La Prevostura 2025 va a Stefano Goria (1h 58’44”) che, nella doppietta Scott Racing, precede Davide Foccoli (accreditato dello stesso crono, 1h 58’44”) e, terzo, il primo Under 23, Fabio Bassignana (Ktm-Protek-Elettrosystem; 2h 02’03”). In 6° e 8° posizione, il 3° e 4° posto tra gli U23, Stefano Gerbaz (Bike Busters; 2h 02’48”) e Gabriel Borre (Beltrami Tsa; 2h 07’37”); 13° assoluto, primo Juniores, Fabien Borre (Cicli Lucchini; 2h 10’13”); 44° Andrea Brunier (Orange Bike Team; 2h 22’19”; 20° U23); 47° Erik Henriod (Cicli Lucchini; 2h 22’50”; 14° Junior); 50° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 2h 25’17”; 17° Junior)





Al 55° posto, prima Open Donne, Marika Celestino (Scott Racing; 2h 28’13”) e, 58°, seconda di categoria, Giulia Challancin (Four Es; 2h 34’29”); 79°, 6° Junior, Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem; 3h 04’30”).





In gara, sui 20 chilometri, anche gli Allievi e gli Esordienti, in una gara che ha assegnato i titoli di Campione regionale d’inverno.





Negli Allievi Donne primo anno, successo di Greta Bassan (Mtb Academy Giaveno; 1h 21’25”) che precede Martina Bosonin (Orange Bike Team; 1h 29’25”). Al maschile s’impone Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno; 1h 02’14”); 9° Pavel Pariona Mendoza (Vc Courmayeur MB; 1h 12’57”).





Negli Esordienti secondo anno, gradino alto del podio a Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno; 1h 03’42”), seguito da Davide Quattrone (Rostese; 1h 05’48”) e da Giovanni Spina (Rive Rosse; 1h 07’31”). Al quarto posto Claudio Fianco (Orange Bike Team; 1h 10’08”); 12° Federico Bruzzo (Gs Lupi; 1h 18’50”); 24° Cédric Berlier (Orange Bike Team; 1h 39’05”).





Negli Esordienti Donne primo anno netto successo di Maelys Cortese (Orange Bike Team; 1h 29’28”) davanti a Rebecca Ducco (Mtb Academy Giaveno; 1h 32’53”) e a Matilda Fossati (Rive Rosse; 1h 37’00”). Al 5° e 6° posto, dell’Orange Bike Team, Gaelle Migliorini (1h 41’24”) e Neve Lucchetti (1h 50’01”). In campo maschile s’impone Giovanni Dal Ben (Rive Rosse; 1h 05’51”). In 5° e 6° posizione Sergio Zigliani (Orange Bike Team; 1h 15’56”) e Andrea Verducci (Vc Courmayeur MB; 1h 16’00”); 10° Alex Voyat (Vc Courmayeur MB; 1h 21’41”); 17° Filippo De Gaetano (Vc Courmayeur MB; 1h 36’00”).





Enduro





Mini Enduro dei Gufi, oggi, a Pogno (Novara), che ha visto sulla linea di partenza tre Giovanissimi del Gs Lupi Valle d’Aosta e altrettanti del Vtt Arnad.





Nei G5 femminile, piazza d’onore per Marta Rizzo (Gs Lupi; 7’14”) alle spalle di Carol Bergamasco (Black Crew; 6’56”) e, terza, Gaia Rinaldi (Lupato Brothers; 7’19”).





Nei G4 femminile, primo e terzo posto al Vtt Arnad grazie a Maggie Colliard (6’03”) e Nadine Daguin (6’42”) e piazza d’onore che va a Alessia Saglietti (Mad Wheels; 6’14”) e, al quarto posto, Carlotta Santomassimo (Gs Lupi; 7’20”). In campo maschile successo di Alessandro Begnis (Mystic Free Ride; 5’18”); 19° Yannick Bosonin (Vtt Arnad; 6’13”).





Nei G3 femminile, terzo posto a Rebecca Frutaz (Gs Lupi; 5’21”) nella gara vinta da Anna Carminati (Mtb I Gufi; 4’44”) sulla compagna di sodalizio Agnese Giordani (Mtb I Gufi; 5’11”).

MountainBike

Nazionale giovanile Xco, oggi, a Gorlago (Bergamo) con tre Esordienti primo anno del Cs Lys ai nastri di partenza. E, sul terzo gradino del podio sale Alessia Pellicanò (a 2’55”), gara vinta da Maddalena Brusaferri (Monticelli Bike; 26’26”) davanti a Martina Rota (Petosino; a 51”). Al 5° posto Giulia Renzulli (a 3’07”); 10° Michela Clerin Fontan (a 6’26”).