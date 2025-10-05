Ciclismo: Gaia Tormena regina d’Europa: settimo titolo continentale a Gibilterra

Non c’è ostacolo che tenga per Gaia Tormena. La biker valdostana torna a dominare la scena internazionale dell’Xc Eliminator e, oggi a Gibilterra, conquista per la settima volta in carriera il titolo europeo, confermandosi atleta di riferimento assoluto nella specialità.

Dopo un 2025 non sempre fortunato, segnato da qualche inciampo e da gare sotto le aspettative, Tormena ha ritrovato la miglior condizione nel momento più importante. Sul tecnico tracciato britannico, tra salite esplosive e tratti di pura potenza, ha rimesso tutti in riga con la determinazione e la classe che da anni la contraddistinguono.

Nella finale a quattro, la neo epta-campionessa continentale ha preceduto l’iridata 2025, l’ucraina Mariya Sujopalova, e la ceca Adela Pernicka, bronzo di giornata. Quarto posto per la cipriota Konstantina Georgiou, terza lo scorso anno sullo stesso percorso.

La valdostana, con la maglia del team Trinity Racing, ha condotto una gara tatticamente perfetta: partenza esplosiva, controllo dei tempi e nessun margine lasciato alle avversarie. Sul traguardo di Gibilterra ha potuto alzare le braccia al cielo, liberando tutta la gioia per un successo che vale molto più di una semplice conferma.

«È una vittoria che pesa — ha detto a caldo — perché arriva dopo mesi difficili, tra problemi fisici e giornate no. Ho creduto nel lavoro e nella squadra: oggi posso dire che ne è valsa la pena».

Con questo trionfo, Gaia Tormena porta a sette i titoli europei in carriera, un record che la colloca definitivamente tra le grandi del cross country Eliminator. E, come spesso accade, lo fa con il suo marchio di fabbrica: grinta, eleganza e una tenacia tutta valdostana.