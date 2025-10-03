Il Gs Lupi Valle d’Aosta alle finali del Trofeo Coni a Lignano Sabbiadoro (UD)

Decima edizione delle finali del Trofeo Coni in versione estiva, dal 29 settembre all’1 ottobre, a Lignano Sabbiadoro (Udine) dove, per il ciclismo, a rappresentare la Valle d’Aosta c’era il quartetto del Gs Lupi Valle d’Aosta, formato da G4, G5 e G6 - Andreo Lorenzo, Matteo Botalla-Buscaglia, Marta Rizzo e Teo Sartori – che si erano qualificati, il 4 maggio scorso, vincendo la fase regionale.

Due le prove delle ‘ruote grasse’, la Team relay e l’Ability, disputate entrambe il 29 settembre. Il quartetto valdostano, nella prima gara, ha concluso al terzo posto la batteria ‘C’, alle spalle di Piemonte e Toscana, per poi vincere la sua ‘heat’ di recupero, precedendo la Sardegna e la Campania. Nei quarti finale il quartetto bluverde è quarto, dietro a Lombardia Bolzano e Umbria; nella finale dal 13° al 16° posto, vinta dal Friuli Venezia Giulia, davanti a Veneto e Lazio, è ancora quarta la Valle d’Aosta, che conclude la prova in 16° posizione.

Nell’Ability Sprint, il poker rossonero fa segnare il 12° tempo - che è anche la posizione nella classifica finale - nella qualifica a tempo, in 2’49”, con la migliore prestazione fatta registrare dal Piemonte (2’30”58). Otto regioni a disputarsi quarti di finale e semifinale e prova decisiva che vede imporsi la Toscana a precedere la Lombardia.

La graduatoria finale, con la somma dei punti delle due gare, è capeggiata dalla Lombardia, a quota 87 punti, davanti al Piemonte (42) e alla Liguria, con 41. La Valle d’Aosta, 16° con 5 punti nella Team relay, e 12°, con 9 nell’Ability, conclude in 16° posizione nella generale.