Risultati Trofeo CONI Estivo 2025

È rientrata ieri, mercoledì 1° ottobre, la delegazione che ha ben rappresentato la Valle d’Aosta alle finali nazionali del Trofeo CONI 2025, svoltesi dal 28 settembre a Lignano Sabbiadoro.

Niente medaglie per i 64 atleti dai 10 ai 14 anni e per i loro 18 tecnici, che hanno portato la Valle d’Aosta al 20esimo posto della classifica finale.

Soddisfatto il Presidente del CONI regionale, Jean Dondeynaz, “Anche la decima edizione del Trofeo CONI Winter si è conclusa per la nostra rappresentativa, e siamo stati orgogliosi di aver rappresentato la nostra regione. Questa edizione ci ha colpito in modo particolare per l'impressionante numero di atleti coinvolti (ben 4.500) e per la vasta gamma di discipline sportive presenti. I nostri atleti si sono comportati ottimamente, come sempre, ma purtroppo, a causa della nostra partecipazione ridotta in alcune delle molte discipline praticate, abbiamo dovuto cedere alcune posizioni nella classifica finale. Infine, un sincero ringraziamento va a tutti gli atleti, agli accompagnatori ai tecnici e alle famiglie per il loro supporto.

Da oggi, siamo già al lavoro per l'organizzazione della prossima edizione del trofeo invernale, che per quest’anno si svolgerà nella nostra regione”

Infatti, la cerimonia di chiusura di martedì 30 settembre presso il Villaggio Bella Italia di Lignano è stata una sorta di arrivederci in vista dell’imminente Trofeo CONI Winter che quest’anno si terrà nella nostra regione dal 18 al 21 dicembre.



FASI - ARRAMPICATA SPORTIVA

15° posizione

Atleti: Sangiorgi Luce

Maria Orfane

Bonjean Alessandro

Tecnico: Martinetto Cristiana





FCI - CICLISMO

16° posizione finale

Atleti: Andreo Lorenzo

Sartori Teo

Botalla-Buscaglia Matteo

Rizzo Matteo

Tecnico: Masoni Simone





FIB – BEACH BOCCE

11° posizione

Atleti: Aresu Matilda

Dalle Matteo

Maio Martina

Maio Alessandro

Tecnico: Giopp Amilcare





FIBa - BADMINTON

16° Posizione

Atleti: Perrin Nicholas

Porceillon Axel

Juglair Emily

Rocca Angelica

Tecnico: Garzotto Sergio





FIBS -BASEBALL

14° Posizione

Atleti: Contri Andrea

Champion Yannick

Agazzini Emilio

Santini Annie

Cumino Letizia

Viscian Joelle

Marconato Bianca

Tecnici: Caccamo Chantal

Bajo Davide





FIDAL – ATLETICA LEGGERA

18° Posizione

Atleti: Navarretta Maria

Testolin Ilaria

Boldrini Linda Zoe

Fiocchini Andrea

Chapellu Alexis

Bidese Benoit

Tecnico: Aresca Andrea





FIGC – CALCIO

20° posizione

Atleti: Blanc Thierry

Fazari Giuseppe

Pistola Andrea

Agostino Giulia

Alamia Rebecca

Quispe Hillary

Tecnici: Giovinazzo Marco

Fea Gianluca





FIGEST - RUZZOLA E FRECCETTE

5° posizione

Atleti: Gemelli Davide

Piccot Clement

Favre Samuel

Brunaz Cedric

Tecnici: Ducly Sara

Dallot Nicholas





FIP – PALLACANESTRO

6° posizione

Atleti: Munari Giulio William

Schiavon Matteo Pietro

Frachey Mathieu

Chiaramello Lisa

Greco Benedetta

Miserendino Ayla

Tecnico: Frison Andrea





FIPE – GIOCA FIPE

8° posizione

Atleti: Sganga Alessandro

Mosso Thibaud

Barrel Maée

Tecnici: Kucokova Hana

Sailis Silvia





FIR - TAG RUGBY

Disciplina senza classifica finale, per non esaltare la componente agonistica

Atleti: Campier Gabriel

Solovyov Ares

De Lazzari Filippo

Vincenzi Manuel

Da Col Emanuele

Costa Diana

Imperial Justine

Olmi Helène

Dorigo Emilia

Picchiottino Cleo

Tecnici: Maietti Giulia

Gramajo Jeronimo

FITP – TENNIS

13° posizione

Atleti: Papa Mattia

Bethaz Honore

Belley Fognier Javier

Guichardaz Gwenaelle

Tecnico: Vierin Nathalie

FITET – TENNISTAVOLO

18° posizione

Atleti: Pera Marco

Savasta Andrea

Bionaz Lucie

Tecnico: Curtaz Remy