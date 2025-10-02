Risultati Trofeo CONI Estivo 2025

È rientrata ieri, mercoledì 1° ottobre, la delegazione che ha ben rappresentato la Valle d’Aosta alle finali nazionali del Trofeo CONI 2025, svoltesi dal 28 settembre a Lignano Sabbiadoro.
Niente medaglie per i 64 atleti dai 10 ai 14 anni e per i loro 18 tecnici, che hanno portato la Valle d’Aosta al 20esimo posto della classifica finale.
Soddisfatto il Presidente del CONI regionale, Jean Dondeynaz, “Anche la decima edizione del Trofeo CONI Winter si è conclusa per la nostra rappresentativa, e siamo stati orgogliosi di aver rappresentato la nostra regione. Questa edizione ci ha colpito in modo particolare per l'impressionante numero di atleti coinvolti (ben 4.500) e per la vasta gamma di discipline sportive presenti. I nostri atleti si sono comportati ottimamente, come sempre, ma purtroppo, a causa della nostra partecipazione ridotta in alcune delle molte discipline praticate, abbiamo dovuto cedere alcune posizioni nella classifica finale. Infine, un sincero ringraziamento va a tutti gli atleti, agli accompagnatori ai tecnici e alle famiglie per il loro supporto.
Da oggi, siamo già al lavoro per l'organizzazione della prossima edizione del trofeo invernale, che per quest’anno si svolgerà nella nostra regione”
Infatti, la cerimonia di chiusura di martedì 30 settembre presso il Villaggio Bella Italia di Lignano è stata una sorta di arrivederci in vista dell’imminente Trofeo CONI Winter che quest’anno si terrà nella nostra regione dal 18 al 21 dicembre.
FASI - ARRAMPICATA SPORTIVA
15° posizione
Atleti: Sangiorgi Luce
Maria Orfane
Bonjean Alessandro
Tecnico: Martinetto Cristiana
FCI - CICLISMO
16° posizione finale
Atleti: Andreo Lorenzo
Sartori Teo
Botalla-Buscaglia Matteo
Rizzo Matteo
Tecnico: Masoni Simone
FIB – BEACH BOCCE
11° posizione
Atleti: Aresu Matilda
Dalle Matteo
Maio Martina
Maio Alessandro
Tecnico: Giopp Amilcare
FIBa - BADMINTON
16° Posizione
Atleti: Perrin Nicholas
Porceillon Axel
Juglair Emily
Rocca Angelica
Tecnico: Garzotto Sergio
FIBS -BASEBALL
14° Posizione
Atleti: Contri Andrea
Champion Yannick
Agazzini Emilio
Santini Annie
Cumino Letizia
Viscian Joelle
Marconato Bianca
Tecnici: Caccamo Chantal
Bajo Davide
FIDAL – ATLETICA LEGGERA
18° Posizione
Atleti: Navarretta Maria
Testolin Ilaria
Boldrini Linda Zoe
Fiocchini Andrea
Chapellu Alexis
Bidese Benoit
Tecnico: Aresca Andrea
FIGC – CALCIO
20° posizione
Atleti: Blanc Thierry
Fazari Giuseppe
Pistola Andrea
Agostino Giulia
Alamia Rebecca
Quispe Hillary
Tecnici: Giovinazzo Marco
Fea Gianluca
FIGEST - RUZZOLA E FRECCETTE
5° posizione
Atleti: Gemelli Davide
Piccot Clement
Favre Samuel
Brunaz Cedric
Tecnici: Ducly Sara
Dallot Nicholas
FIP – PALLACANESTRO
6° posizione
Atleti: Munari Giulio William
Schiavon Matteo Pietro
Frachey Mathieu
Chiaramello Lisa
Greco Benedetta
Miserendino Ayla
Tecnico: Frison Andrea
FIPE – GIOCA FIPE
8° posizione
Atleti: Sganga Alessandro
Mosso Thibaud
Barrel Maée
Tecnici: Kucokova Hana
Sailis Silvia
FIR - TAG RUGBY
Disciplina senza classifica finale, per non esaltare la componente agonistica
Atleti: Campier Gabriel
Solovyov Ares
De Lazzari Filippo
Vincenzi Manuel
Da Col Emanuele
Costa Diana
Imperial Justine
Olmi Helène
Dorigo Emilia
Picchiottino Cleo
Tecnici: Maietti Giulia
Gramajo Jeronimo
FITP – TENNIS
13° posizione
Atleti: Papa Mattia
Bethaz Honore
Belley Fognier Javier
Guichardaz Gwenaelle
Tecnico: Vierin Nathalie
FITET – TENNISTAVOLO
18° posizione
Atleti: Pera Marco
Savasta Andrea
Bionaz Lucie
Tecnico: Curtaz Remy