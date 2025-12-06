Piemonte Awards 2025: le eccellenze del baseball e softball piemontese sul palco di Avigliana

Nel teatro “Eugenio Fassino” di Avigliana si è svolta l’edizione 2025 del Piemonte Awards, la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive di baseball, softball e baseball5 del C.R. FIBS Piemonte. Durante la manifestazione sono stati consegnati riconoscimenti a squadre, atleti, atlete, tecnici, dirigenti e collaboratori che si sono distinti durante la stagione agonistica appena terminata.

Padroni di casa il sindaco di Avigliana Andrea Archinà, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Remoto e quella allo sport Rossella Morra, ai quali si aggiunge la consigliera federale Sabrina Olivero. La serata è stata condotta dalla presidente del C.R. FIBS Piemonte Isabella Dalbesio e dal consigliere regionale Paolo Murgia, con l’organizzazione affidata insieme alla società Avigliana Rebels. Sul palco si sono alternati anche Michele Brossa, altro consigliere regionale, e lo scrittore Alessandro Ballor, autore di Ragazze Vincenti, che ha animato diversi interventi.

Squadre e campionati premiati

Campionato Regionale 2025 – U12 Baseball: Baseball Vercelli

Friends Cup 2025 – U12 Baseball: Baseball Club Fossano

Campionato Regionale 2025 – U19 Softball: ASD Grizzlies Torino 48 / Softball La Loggia

Coppa Piemonte 2025 – U12 Baseball: Canavese Baseball & Softball

Coppa Piemonte 2025 – U15 Baseball: Canavese Baseball & Softball

Coppa Piemonte 2025 – U13 Softball: Avigliana Rebels

Coppa Piemonte 2025 – U19 Softball: Avigliana Rebels

Torneo BB5 – Trofeo Coni:

IC Fornara Ossola (Novara) in collaborazione con PortaMortara Novara Baseball&Softball

ASD Athletics Novara BSC – per supporto e disponibilità di campo per EMEA e Campionato Europeo

Blackhorses Pinerolo – per dedizione, impegno e spirito di squadra

Livia Bianco – per l’impegno con i piccoli del minibaseball

JFK Baseball Mondovì – per l’impegno nella promozione U12 2025

Doppie corone – squadre vincitrici di due titoli nella stessa stagione:

Under 15 Baseball: Skatch Boves (Campionato + Coppa Piemonte)

Under 18 Baseball: Skatch Boves (Campionato + Coppa Piemonte)

Under 13 Softball: PortaMortara Novara Baseball&Softball (Campionato + Friends Cup)

Under 16 Softball: Avigliana Rebels (Campionato + Coppa Piemonte)

Supercoppa Piemonte Defender: Avigliana Rebels

Atleti premiati in maglia Nazionale

Giorgia Eremita – PortaMortara Novara Baseball&Softball

Beatrice Saiu – Softball La Loggia

Ambra Brignoni – PortaMortara Novara Baseball&Softball

Cloe Guzzon – PortaMortara Novara Baseball&Softball

Anita Girardi – Avigliana Rebels

Cloe Bonomo – Canavese Baseball & Softball

Beatrice Deregibus – Aosta Bugs

Matteo Bracco – Baseball Club Fossano

Davide Gennari – Avigliana Rebels

Williams Wong – BC Settimo

Corrado Resca – Baseball Softball Vercelli

Patrick Silva – Baseball Softball Vercelli

Pierfrancesco Bernardi – Aosta Bugs

Federico Sana – Aosta Bugs

Riccardo Sana – Aosta Bugs

Tecnici premiati per rappresentanza nazionale

Alessandro Rosa Colombo

Maria Grazia Barberis

Maristella Perizzolo

Maurizio Balla

Isabella Dalbesio

MVP Torneo delle Regioni

SLB: Francesco Giunta (ASD Athletics Novara BSC)

LLS: Ambra Brignoni (PortaMortara Novara Baseball&Softball)

JLB: Kevin Wong (BC Settimo)

LLB: Gabriele Giordano (Canavese Baseball & Softball)

JLS: Naomi Pichardo (PortaMortara Novara Baseball&Softball)

BB5: Loris Strazza, Francesco Lionello, Carola Buso, Sofia Grasso, Antonela Rrhodaj, Andrea Vaj, Nicolò Gullace, Nicolo Pennazio, Lorenzo Maranzana, Gregorio Lupi

Riconoscimenti istituzionali e arbitrali

Aldo Barile

Franco Aimonetti

Maurizio Melilli

Jari D’Ercole

Gianmario Costa

Anita Manca

La cerimonia 2025 del Piemonte Awards ha così celebrato il meglio della stagione, sottolineando l’impegno delle squadre, dei tecnici, dei dirigenti e degli atleti, con un palcoscenico speciale per l’Avigliana Rebels, che si è aggiudicata la Supercoppa Piemonte Defender come simbolo della continuità e della crescita del baseball e softball piemontese.