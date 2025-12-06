Piemonte Awards 2025: le eccellenze del baseball e softball piemontese sul palco di Avigliana

Nel teatro “Eugenio Fassino” di Avigliana si è svolta l’edizione 2025 del Piemonte Awards, la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive di baseball, softball e baseball5 del C.R. FIBS Piemonte. Durante la manifestazione sono stati consegnati riconoscimenti a squadre, atleti, atlete, tecnici, dirigenti e collaboratori che si sono distinti durante la stagione agonistica appena terminata.
Padroni di casa il sindaco di Avigliana Andrea Archinà, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Remoto e quella allo sport Rossella Morra, ai quali si aggiunge la consigliera federale Sabrina Olivero. La serata è stata condotta dalla presidente del C.R. FIBS Piemonte Isabella Dalbesio e dal consigliere regionale Paolo Murgia, con l’organizzazione affidata insieme alla società Avigliana Rebels. Sul palco si sono alternati anche Michele Brossa, altro consigliere regionale, e lo scrittore Alessandro Ballor, autore di Ragazze Vincenti, che ha animato diversi interventi.
Squadre e campionati premiati
Campionato Regionale 2025 – U12 Baseball: Baseball Vercelli
Friends Cup 2025 – U12 Baseball: Baseball Club Fossano
Campionato Regionale 2025 – U19 Softball: ASD Grizzlies Torino 48 / Softball La Loggia
Coppa Piemonte 2025 – U12 Baseball: Canavese Baseball & Softball
Coppa Piemonte 2025 – U15 Baseball: Canavese Baseball & Softball
Coppa Piemonte 2025 – U13 Softball: Avigliana Rebels
Coppa Piemonte 2025 – U19 Softball: Avigliana Rebels
Torneo BB5 – Trofeo Coni:
IC Fornara Ossola (Novara) in collaborazione con PortaMortara Novara Baseball&Softball
ASD Athletics Novara BSC – per supporto e disponibilità di campo per EMEA e Campionato Europeo
Blackhorses Pinerolo – per dedizione, impegno e spirito di squadra
Livia Bianco – per l’impegno con i piccoli del minibaseball
JFK Baseball Mondovì – per l’impegno nella promozione U12 2025
Doppie corone – squadre vincitrici di due titoli nella stessa stagione:
Under 15 Baseball: Skatch Boves (Campionato + Coppa Piemonte)
Under 18 Baseball: Skatch Boves (Campionato + Coppa Piemonte)
Under 13 Softball: PortaMortara Novara Baseball&Softball (Campionato + Friends Cup)
Under 16 Softball: Avigliana Rebels (Campionato + Coppa Piemonte)
Supercoppa Piemonte Defender: Avigliana Rebels
Atleti premiati in maglia Nazionale
Giorgia Eremita – PortaMortara Novara Baseball&Softball
Beatrice Saiu – Softball La Loggia
Ambra Brignoni – PortaMortara Novara Baseball&Softball
Cloe Guzzon – PortaMortara Novara Baseball&Softball
Anita Girardi – Avigliana Rebels
Cloe Bonomo – Canavese Baseball & Softball
Beatrice Deregibus – Aosta Bugs
Matteo Bracco – Baseball Club Fossano
Davide Gennari – Avigliana Rebels
Williams Wong – BC Settimo
Corrado Resca – Baseball Softball Vercelli
Patrick Silva – Baseball Softball Vercelli
Pierfrancesco Bernardi – Aosta Bugs
Federico Sana – Aosta Bugs
Riccardo Sana – Aosta Bugs
Tecnici premiati per rappresentanza nazionale
Alessandro Rosa Colombo
Maria Grazia Barberis
Maristella Perizzolo
Maurizio Balla
Isabella Dalbesio
MVP Torneo delle Regioni
SLB: Francesco Giunta (ASD Athletics Novara BSC)
LLS: Ambra Brignoni (PortaMortara Novara Baseball&Softball)
JLB: Kevin Wong (BC Settimo)
LLB: Gabriele Giordano (Canavese Baseball & Softball)
JLS: Naomi Pichardo (PortaMortara Novara Baseball&Softball)
BB5: Loris Strazza, Francesco Lionello, Carola Buso, Sofia Grasso, Antonela Rrhodaj, Andrea Vaj, Nicolò Gullace, Nicolo Pennazio, Lorenzo Maranzana, Gregorio Lupi
Riconoscimenti istituzionali e arbitrali
Aldo Barile
Franco Aimonetti
Maurizio Melilli
Jari D’Ercole
Gianmario Costa
Anita Manca
La cerimonia 2025 del Piemonte Awards ha così celebrato il meglio della stagione, sottolineando l’impegno delle squadre, dei tecnici, dei dirigenti e degli atleti, con un palcoscenico speciale per l’Avigliana Rebels, che si è aggiudicata la Supercoppa Piemonte Defender come simbolo della continuità e della crescita del baseball e softball piemontese.