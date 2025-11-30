Biliardo: 45° Gran Premio Goriziana: a Saint-Vincent è gran finale

E'ccoci al cuore pulsante del 45° Gran Premio Goriziana di Saint-Vincent, dove il panno verde vibra come un’arena e ogni biglia che rotola sembra portarsi dietro una storia, una speranza, un sogno di gloria. Il torneo, sostenuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e dal Comune di Saint-Vincent, ha confermato quest’anno una partecipazione imponente, di quelle che marcano una stagione e che, di solito, preludono a un finale elettrico.

Dal 15 novembre, giorno del via, il Palazzetto dello Sport vive un clima da grande manifestazione sportiva: spalti pieni, brusio costante, giocatori concentrati che si avvicendano in un labirinto di tavoli. E i numeri, come sempre, non mentono. Ai blocchi di partenza hanno risposto ben 2.391 partecipanti. Una mappa tecnica che abbraccia l’intero Paese: 13 Atleti Nazionali Pro, 37 Nazionali, 153 Master, 90 Prima Categoria e 6 di Seconda. Una carovana sportiva che ha richiesto un’organizzazione mastodontica: 299 batterie, 2.391 incontri distribuiti su 16 giorni, scanditi dal ritmo dei 22 biliardi targati Maurizio Landolfo. A presidiare ogni fase, 36 arbitri e 5 direttori di gara che – bisogna dirlo – hanno retto alla perfezione uno dei programmi più intensi del panorama nazionale.

Ma oltre alle cifre, ci sono le facce, le mani esperte, i nomi che accendono la fantasia degli appassionati. E qui la Goriziana 2025 ha pescato nell’élite. Andrea Quarta, Andrea Ragonesi, Matteo Gualemi, Michelangelo Aniello: reduci dal trionfo mondiale di Madrid, arrivano a Saint-Vincent con l’aria di chi non vuole solo partecipare, ma lasciare un segno netto. E intorno a loro, altri talenti pronti a spezzare ogni pronostico: Pierluigi Sagnella, fresco vincitore della prima prova del National Billiard Challenge di Rho, e poi Camilo Gomez, Achille Mignolo, Crocefisso Maggio, Sebastiano Gargiulo, Simone Spagna, Michele Gatta. Una rosa di giocatori che sa unire tecnica, carattere e quella follia agonistica che regala match memorabili.

Ora che il torneo imbocca la sua fase più calda, tutto lascia pensare che questo finale sarà all’altezza della storia della Goriziana. C’è la tradizione, ci sono gli atleti, c’è la cornice. E c’è soprattutto un pubblico che non aspetta altro che vedere chi saprà conquistare Saint-Vincent, nel torneo che più di ogni altro riesce a condensare eleganza, tecnica e tensione sportiva.

Per chi vuole seguire ogni istante della competizione, le partite sono disponibili sul canale YouTube Billiard Channel. La finale, quella che deciderà l’edizione 2025, andrà in diretta su RAI PLAY oggi 30 novembre alle 20.30, con una successiva messa in onda in chiaro su RAI SPORT.

Il momento è arrivato. Le biglie sono calde, gli occhi sono puntati su Saint-Vincent e il gran finale è davvero alle porte.